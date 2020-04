W jaki sposób Thor rozumiał Groota w „Avengers: Wojna bez granic”? James Gunn zdradza sekret

„Avengers: Wojna bez granic” to film braci Russo z 2018 roku. Produkcja niezwykle podobała się widzom i krytykom, stanowiąc przy okazji wprowadzenie do obrazu „Avengers: Koniec gry”, wieńczącego dotychczasowe trzy fazy Marvel Cinematic Universe. Produkcja z 2019 okazała się ogromnym kasowym sukcesem, a film w zaledwie kilka tygodni stał się najlepiej zarabiającym filmem w historii kina.

W ostatni weekend odbyła się sesja wspólnego oglądania filmu przez fanów i twórców na Twitterze. Dowiedzieliśmy się z niej m.in o alternatywnych wersjach sceny z udziałem Doktora Strange’a i Iron Mana.

Jak Thor porozumiewa się z Grootem? James Gunn zdradza sekret

Równolegle James Gunn odpowiadał na pytania fanów, dotyczące szczegółów powstawania filmu. Jednym z nich było pytanie o umiejętności językowe Thora. Z poprzednich produkcji z udziałem Strażników Galaktyki wiemy, że tylko niektóre osoby potrafią w pełni porozumiewać się z humanoidalnym drzewem Grootem, który wypowiada tylko trzy słowa: „Ja. Jestem. I Groot. Dokładnie w tej kolejności”, jak w pewnym momencie wspomni Rocket Raccoon. Gdy więc w „Avengers: Wojna bez granic” Thor bez problemu porozumiewa się z bohaterem, wszyscy są zaskoczeni.

" „Ten język był fakultetem” – śmieje sie wtedy Bój Piorunów. "

Teraz James Gunn potwierdza, że uwaga Thora była rzeczywiście żartem.

" Thor żartował, tak jak leży to w jego naturze, gdy mówił, że język Groota był fakultetem. Będąc pewnego rodzaju bogiem, nie potrafi tak dobrze zrozumieć Groota jak Strażnicy. "

W tej samej rozmowie Gunn zdradził także, że nauka języka Groota następuje poprzez interakcję z bohaterem, a nie jest czymś, czego można się po prostu nauczyć wcześniej. Oznaczałoby to, że Thor po prostu dobrze wyczuł klimat sytuacji, w której się znalazł i domyślił się słów bohatera.

Pomocna figlarna natura Thora

Biorąc pod uwagę, że Thor pokazał wcześniej, że potrafi być mistrzem ciętej riposty i umie odnajdywać humor nawet w najbardziej niesprzyjających sytuacjach, takie zachowanie z jego strony nie powinno zaskakiwać.

Warto przypomnieć także, że niedawno James Gunn zdradził także, że pisząc scenariusze swoich filmów, kwestie Groota zapisywał po angielsku, a dopiero potem przerabiał je na „I Am Groot”. Aktor Vin Diesel, który użycza głosu postaci jest jedynym członkiem ekipy, który wie dokładnie co mówi jego bohater, aby móc lepiej przygotować się do odpowiedniego przekazania emocji bohatera.

