W sieci pojawił się nowy zwiastun "Ghostbusters: Afterlife". Czy ktoś w ogóle na ten film czeka?

Wytwórnie filmowe łapią się każdego sposobu na to, by wydoić z każdej swojej serii ostatnie grosze. Po tragicznym reboocie serii "Ghostbusters" z 2016 roku, Sony szykuje KOLEJNĄ nową część franczyzy. Zobaczcie jej zwiastun.

Ghostbusters: Afterlife - zobaczcie nowy zwiastun filmu

Nadchodzący film ma być kolejną próbą rewitalizacji legendarnej marki z lat 80. Po nieudanych "Ghostbusters" z 2016 roku, fani są (a przynajmniej powinni być) dość sceptycznie nastawieni do nowego projektu. Zwłaszcza, że pierwsze plakaty i zwiastuny wcale nie podgrzewają atmosfery wobec filmu. Może zmieni to kolejna zapowiedź, która trafiła niedawno do sieci.

Ten nie zdradza nam żadnych szokujących zwrotów akcji, ani tragicznych wydarzeń. Ot, przedstawia grupkę nastolatków, którzy zaczynają obsługiwać zakurzony sprzęt z lat 80. Zobaczcie wideo poniżej:

Sam film "Ghostbusters: Afterlife" rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z "Pogromców duchów 2". Opowiada o rodzinie, która postanawia się przenieść do małego miasteczka. Tam grupa dzieciaków odkrywa sprzęt swoich dziadków, oryginalnych Pogromców duchów. Razem postanawiają zająć się tym, co ich przodkowie robili najlepiej.

Główne role w filmie zagrają: Finn Wolfhard, McKenna Grace, Logan Kim, Carrie Coon oraz Paul Rudd. W filmie pojawią się również gwiazdy oryginału: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver oraz Annie Potts.

Film "Ghostbusters: Afterlife" został opóźniony o kilka miesięcy, a obecnie jego datę premiery ustalono na 11 listopada 2021 roku.