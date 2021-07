W sieci pojawił się zwiastun "Diuny". Ten film trzeba będzie obejrzeć w kinie

W sieci pojawił się kolejny oficjalny zwiastun "Diuny" z gwiazdorską obsadą. Wygląda na to, że produkcja będzie wizualnym majstersztykiem, który warto zobaczyć w kinach.

Oto nowy zwiastun Diuny z Chalametem, Isaakiem, Momoą i Brolinem

Denis Villeneuve ma oko do pięknych i atmosferycznych ujęć - udowodnił to w "Nowym początku", czy "Blade Runnerze 2049". Nie inaczej jest w przypadku nadchodzącej "Diuny", która może się pochwalić absurdalnie dużym budżetem, gwiazdorską obsadą, topowymi profesjonalistami pracującymi za kulisami i scenariuszem inspirowanym jedną z najlepszych powieści sci-fi wszech czasów. Trzeba przyznać, że to dość mocna kombinacja.

Ten ostatni element sprawia, że filmowa adaptacja "Diuny" jest mocno wyczekiwana przez fanów powieści Franka Herberta. W końcu jak na tak popularne dzieło, żadna filmowa adaptacja tej książki nie zawojowała ekranów kin. Miejmy nadzieję, że zmieni to nowa produkcja Villeneuve - wygląda bowiem wspaniale, co możecie zobaczyć w poniższym zwiastunie:

Nowa wersja "Diuny" to nie tylko widowisko pełnie spektakularnych walk i efektów specjalnych, ale również gwiazdorska obsada. Główny bohater - Paul Atryda grany przez Timothée'ego Chalameta będzie musiał pokonać złowieszczego Barona Harkonnena, w którego wcielił się Stellan Skarsgård. Niestety w zwiastunie antagonista został ukazany tylko na ułamek sekundy.

Najnowsza produkcja Warner Bros. trafi do kin już 21 października 2021 roku. Za scenariusz nowej adaptacji odpowiadają Jon Spaihts, Villeneuve i Eric Roth. Muzykę skomponował sam Hans Zimmer.

W rolach głównych wystąpili: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem.