W sieci pojawił się zwiastun filmu z Daisy Ridley i Tomem Hollandem. Oto "Chaos Walking"

Oto zwiastun filmu Chaos Walking z Tomem Hollandem i Daisy Ridley

Lionsgate oficjalnie pokazało zwiastun "Chaos Walking" z Tomem Hollandem i Daisy Ridley w rolah głównych. Film jest adaptacją powieści "The Knife of Never Letting Go" Patricka Nessa. Studio kupiło prawa do książki w 2011 roku, kiedy to w box-offisie panowała saga "Zmierzch" oraz kolejne części "Igrzysk Śmierci", czyli innych przykładów gatunku opowieści dla młodych dorosłych.

Oprócz Ridley i Hollanda w filmie pojawią się Mads Mikkelsen, Cynthia Erivo, Nick Jonas (tak, ten z Jonas Brothers), Ray McKinnon, Kurt Sutter oraz David Oyelowo. Film opowiada o przygodach dwójki osób na odległej planecie, gdzie myśli każdej osoby można usłyszeć i zobaczyć.

Usłyszeć i zobaczyć możecie również zwiastun filmu "Chaos Walking":

Reżyserem filmu jest Doug Liman, a Patrick Ness i Christopher Ford przygotowali scenariusz. Zdjęcia do filmu zakończyły się w listopadzie 2017 roku, ale po tym, gdy podczas jednego z testów pokazowych nazwano go "niezdatnym do pokazania w kinie", ten przeszedł przez ogromne dokrętki. Kilka miesięcy później zatrudniono do nakręcenia nowych scen Fede Alvareza znanego z filmu "Don't Breathe".

W końcu zdjęcia zakończono na początku 2019 roku, a sam film "Chaos Walking" ma zadebiutować 21 stycznia 2021 roku. Data premiery może jednak ulec zmianie przez obecną sytuację pandemiczną.