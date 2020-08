"Wakanda forever" - gwiazdy oddają hołd Chadwickowi Bosemanowi

Śmierć Chadwicka Bosemana zaskoczyła wszystkich. Aktor od 2016 roku cierpiał na raka okrężnicy, którego skutecznie ukrywał przed mediami. Niestety, gwiazdor przegrał walkę z nowotworem 28 sierpnia 2020 roku w wieku 43 lat. W internecie lawinowo zaczęły się pojawiać słowa wsparcia dla jego rodziny, które przekazywali nie tylko fani, ale też przyjaciele i znajomi aktora z przemysłu rozrywkowego.

Bosemanowi hołd oddali członkowie rodziny Marvela - swoje oficjalne oświadczenia opublikowali szef Marvel Studios Kevin Feige, a także były prezes Disneya Bob Iger, którzy pokochali aktora za jego niezwykłą charyzmę, a także dobre serce. Swoimi wspomnieniami podzielili się również aktorzy z filmów MCU - Mark Ruffalo i Don Cheadle:

Wspomnienia posypały się z różnych stron - o aktorze napisała Oprah Winfrey, ale także reżyserka Ava Duvernay, syn Martina Luthera Kinga, czy klub piłkarski Arsenal.

"

Chadwick Boseman powoływał do życia historię jako Jackie Robinson, James Brown i Thurgood Marshall. Jako Black Panther był superbohaterem dla wielu. I chociaż przez 4 lata walczył z rakiem, to wciąż brnął naprzód i inspirował. Będzie go nam brakowało. "