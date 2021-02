Komedie romantyczne, romanse i melodramaty potrafią przyprawić o mdłości - szczególnie tych, którzy nie są fanami pełnych lukru lub goryczy produkcji. Jednak co zrobić, kiedy przychodzi 14 lutego i druga połówka nalega na romantyczny seans we dwoje? Przygotowaliśmy dla Was zestaw ratunkowy filmów o miłości, po których na pewno nie skoczy Wam cukier.

Walentynki 2021: najlepsze filmy o miłości na Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video

Walentynki 2021 można już spędzać w kinach, jednak jeśli ktoś bardzo przyzwyczaił się do seansów na kanapie albo po prostu od zawsze był fanem "Netflix ad chill" - też będzie miał w czym wybierać. Platformy streamingowe jak zwykle przed 14. lutego przygotowały specjalne walentynkowe oferty, jednak my postanowiliśmy sami przegrzebać bibliotekę Netflix, HBO GO i Amazon Prime Video, by wybrać dla Was romantyczne filmy o miłości, której bliżej jest do rzeczywistości niż amerykańskiego snu.

1. "Kochankowie z księżyca" | Amazon Prime Video

Przepiękny wizualnie, zabawny, wzruszający i olśniewający. "Kochankowie z księżyca" to jedno z najlepszych dzieł Wesa Andersona, którego każdy film wypada świetnie.

Rok 1965. Skaut Sam ucieka z obozu prowadzonego przez Harcmistrza Warda (Edward Norton), by z ukochaną Suzy Bishop udać się na wspólny biwak. W pościg za nimi rusza kapitan Sharp (Bruce Willis), który współdziałając z rodzicami dziewczynki (Bill Murray i Frances McDormand), przewraca do góry nogami życie lokalnej społeczności.

2. "I tak Cię kocham" | Amazon Prime Video

"The Big Sick" to film, w którym Kumail Nanjani zdecydował się opowiedzieć swoją prawdziwą historię o związku z nieakceptowaną przez jego konserwatywnych rodziców białą Amerykanką Emily Gordon (Zoe Kazan). Film jest błyskotliwy, zabawny, dobrze się go ogląda, a do tego jego twórcom udało się przemycić kilka celnych spostrzeżeń na temat życia.

3. "Ona" | HBO GO

Joaquin Phoenix jako Theodore - samotny pisarz z Los Angeles, który próbuje pozbierać się po nieudanym związku. Pewnego dnia mężczyzna postanawia zakupić oprogramowanie o kobiecym głosie i imieniu "Samantha" (Scarlett Johansson), którego zadaniem jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych użytkownika. "Ona" to ciut przygnębiające, ale bardzo szczere kino o współczesnych obliczach miłości i wpływie nowoczesnych technologii na nasze życie. Film został nagrodzony Oscarem za scenariusz.

4. "Tamte dni, tamte noce" | Netflix

Jedna z najpiękniejszych i najbardziej sugestywnych historii miłosnych, jakie trafiły na ekrany w ostatnich latach. I to zarówno pod względem wizualnym, jak i w kwestii budowania napięcia i uczucia między głównymi bohaterami (Timothee Chalamet, Armie Hammer). Klimat leniwego lata w północnych Włoszech, który sączy się z ekranu, jest tak hipnotyzujący, że oglądając "Call Me By Your Name" można na chwilę zapomnieć o aferze wokół Armiego Hammera i dać się ponieść tej słodko-gorzkiej historii.

5. "Jedz, módl się i kochaj" | Netflix

"Jedz, módl się i kochaj" z Julią Roberts w roli głównej nie jest typowym filmem romantycznym (zgodnie z obietnicą). To film o odnajdywaniu miłości do samej siebie oraz pasji do życia. Tylko tyle i aż tyle. Warto obejrzeć 14 lutego i w każdy inny dzień, niezależnie od tego, czy spędza się czas w pojedynkę czy we dwoje - to po prostu bardzo przyjemny w odbiorze obraz, po którym robi się tak jakoś lżej na sercu.

6. "Kocha, lubi, szanuje" | Netflix, HBO GO

Skoro jesteśmy już przy wyliczankach, musimy umieścić tu "Kocha, lubi, szanuje" z genialną obsadą, w której znaleźli się Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone, Julianne Moore i Marisa Tomei. "Crazy Stupid Love" to lekka i przyjemna rozrywka, która jednocześnie nie wywołuje zażenowania, a udaje jej się to za sprawą świetnego aktorstwa, niezłego poczucia humoru i całkiem zaskakujących zwrotów akcji (no chyba, że oglądasz tę produkcję szósty raz). Zaś o tym, jak idealnym wyborem na Walentynki jest "Kocha, lubi, szanuje", niech świadczy fakt, że znajdziemy go obecnie zarówno na Netflix, jak i HBO GO.

7. "Skazani na siebie" | HBO GO

Jedna z najnowszych produkcji oryginalnych HBO Max, która trafiła na polskie HBO GO 7 lutego 2021. "Skazani na siebie" to szalony, dowcipny i bardzo aktualny film o parze, która zamierzała się rozstać, ale została skazana na pozostanie razem przez lockdown. Jak to bywa w komediach romantycznych, udaje im się na nowo rozniecić wygasające uczucie, ale inaczej niż w przeciętnych komediach romantycznych - dzieje się to za sprawą wspólnego skoku na Harrodsa. W rolach głównych Anne Hathaway i Chiwetel Ejiofor.

8. "Jak romantycznie!" | Netflix

Oryginalna produkcja Netflix dla wszystkich, którzy nienawidzą komedii romantycznych - tak jak główna bohaterka filmu "Jak romantycznie!" grana przez Rebel Wilson. Natalie pewnego dnia zostaje napadnięta, po czym budzi się w szpitalu i odkrywa, że jej życie zamieniło się w komedię romantyczną.. Czy ta zaprzysięgła cyniczka odnajdzie się w nowej koszmarnej rzeczywistości? Próbuje jej w tym pomóc "ideał mężczyzny", w którego wciela się Liam Hemsworth (młodszy brat Chrisa).

9. "Wszyscy moi mężczyźni" | Netflix

Na koniec wyjątkowo urokliwa opowieść o miłości do kina z romansem 40-latki (Reese Witherspoon) z 20-latkiem (Pico Alexander) w tle. "Home again" to film ciepły, pokrzepiający i tylko trochę romantyczny. Można oglądać go w dowolnym składzie - także z całą rodziną.

Walentynki 2021: romantyczne filmy - klasyki dostępne online

W powyższym zestawieniu nie umieściliśmy absolutnych klasyków wśród filmów o miłości, gdyż nie ma chyba osoby, która nie widziała "Titanica", "Love Story", "Dziennika Bridget Jones" czy "Masz wiadomość". Jeśli jednak należysz do tego wąskiego grona, poniżej zamieszczamy małą ściągawkę z najważniejszych filmów romantycznych dostępnych obecnie na Netflix, HBO GO lub Amazon Prime Video: