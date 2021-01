Warner Bros. wybrało nowego szefa marki Harry Potter. Czy czekają na nas kolejne filmy z serii?

Jak podaje Variety, filmowa seria o Harrym Potterze ma nowego szefa, Toma Ascheima. Mężczyzna jest również prezesem dywizji zajmującej się produkcjami dla dzieci, młodych dorosłych i klasyków. Będzie działał bezpośrednio pod szefową WarnerMedia, Ann Sarnoff.

Ascheim ma być reprezentantem WarnerMedia w relacjach z J.K. Rowling i jej agentami. Jego zadaniem będzie również rozszerzanie Wizarding World, jego partnerstw i kreatywnych dzieł spod tego banneru. Warner Bros. na razie nie zdradził konkretnych informacji dotyczących filmów z serii, ale trudno sobie wyobrazić, by nie próbowali rozbudować franczyzy o kolejne spin-offy "Harry'ego Pottera".

Z popularności serii zdaje sobie sprawę wspomniana szefowa WarnerMedia. Ann Sarnoff ma nadzieję, że zmiana kierownictwa w marce spowoduje spory powiew świeżości i zastrzyk kreatywności w zarządzaniu franczyzą:

Harry Potter i Wizarding World to ikoniczna franczyza pełna bohaterów, którzy mają miejsce w sercu milionów fanów na całym świecie. Nowy zarząd franczyzy podkreśla ogromną wagę, którą Warner Bros. przywiązuje do serii i nadzieję, że wykorzystamy jej popularność do dostarczania kolejnych świetnych doświadczeń dla widzów. Jestem podekscytowana, że Tom będzie zarządzał przyszłością serii i nie mogę się doczekać nowych pomysłów, które on i jego ekipa nam zaprezentują.