Glenn Summerford był zielonoświątowym pastorem, który w 1991 roku usiłował zamordować swoją żonę przy pomocy grzechotnika. Twierdził, że to kara za cudzołóstwo, jednak prawda okazała się jeszcze ohydniejsza. Na zlecenie HBO powstał dokument "Wąż z Alabamy".

"Wąż z Alabamy" przedstawia wydarzenia z 4 października 1991 roku, kiedy w małym miasteczku na Alabamie omal nie doszło do okrutnej zbrodni. Chciał ją popełnić Glenn Summerford - tamtejszy pastor, człowiek wiary cieszący się powszechnym szacunkiem lokalnej społeczności. Mężczyzna został oskarżony o próbę zamordowania własnej żony przy pomocy grzechotnika. Zwierzę, które jego zdaniem dzierży władzę Szatana, miało pomóc mu pozbyć się partnerki.

Glenn Summerford - pastor, który usiłował zabić żonę

Film dokumentalny HBO przedstawia Glenna Summerforda jako pobożnego pastora i poskramiacza węży, który miał wierzyć w ich szatańską moc.

W niektórych zborach zielonoświątkowców węże są stałym elementem religijnych rytuałów i wielu pastorów sięga po ich pomoc w rozmaitych przypadkach. I choć praktyka ta jest zakazana w kilku stanach, zielonoświątkowcy często łamią przepisy, akceptując ryzyko związane z posiadaniem jadowitych węży w domu. Do grupy tej należał Glenn Summerford, który postanowił użyć mocy węża do zamordowania własnej żony. Twierdził, że kobieta zdradziła go i w ramach kary miała być ukąszona przez grzechotnika. Jak zeznała podczas sprawy sądowej:

Brał rurkę i uderzał nią bardzo mocno w klatkę, by rozwścieczyć węże. Potem łapał mnie za włosy i mówił, że jeśli nie włożę ręki do klatki, wepchnie tam moją głowę.

Darlene na szczęście udało się uciec przed oprawcą, którego - jak również zeznała - nigdy nie zdradziła. Wyjaśniła, że powód jej męki był o wiele bardziej prozaiczny niż boska kara za grzech cudzołóstwa. Pastor pragnął ożenić się z inną kobietą, wzorem Henryka VIII uznał więc, że najłatwiejszym sposobem, by to sobie umożliwić, będzie uśmiercenie obecnej małżonki.

Mężczyzna został skazany za usiłowanie zabójstwa. W czasie procesu członkowie jego zboru protestowali, twierdząc, że wąż zaatakował żonę pastora ze słusznych powodów, a sam duchowny jest niewinny. W 2003 roku Glenn Summerford próbował zbiec z więzienia, jednak został schwytany już po 45 minutach i ponownie osadzony za kratkami. Obecnie odsiaduje wyrok 99 lat pozbawienia wolności.

"Wąż z Alabamy" - dokument HBO o Glennie Summerfordzie

Reżyserem dokumentu "Wąż z Alabamy" jest Theo Love ("Legenda o kokainowej wyspie). Twórca przedstawia przypadek Glenna Summerforda jako jeden z przykładów kultury, wierzeń i folkloru zielonoświątkowych poskramiaczy węży, które przybliża miejscowy historyk i folklorysta, dr Thomas Burton. Podobne sprawy mają miejsce w Południowych Appalachach od dziesięcioleci.

Film "Wąż z Alabamy" jest dostępny na HBO GO od 10 grudnia 2020 roku.