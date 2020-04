Węże 2020 rozdane. Znamy najgorsze polskie filmy roku

Na ten moment czekało wielu kinomanów. Chociaż polskie kino z roku na rok jest coraz lepsze, nadal pojawiają się filmy, których oglądanie sprawia fizyczny ból. Z tego powodu od 9 lat Popkulturowa Akademia Wszystkiego przyznaje Węże - polskie odpowiedniki Złotych Malin. W tym roku rozdanie nagród odbyło się online. Wszystko przez koronawirusa. Epidemia nie przeszkodziła jednak w nagrodzeniu najgorszych polskich produkcji 2019 roku. Które tytuły zdobyły statuetki?

Węże 2020 - kto zdobył nagrody za najgorsze polskie filmy?

Na Facebooku Węży pojawiła się nie tylko pełna lista zwycięzców Węży 2020, ale również nagranie z koronawirusowej gali wręczenia nagród.

Trzeba przyznać, że w tym roku konkurencja była naprawdę duża. Wyniki jednak nie zaskoczył i każdy, kto oglądał nominowane produkcje, mógł przewidzieć, który film okaże się najgorszy. Wśród osób, które ogłosiły zwycięzców, znaleźli się Katarzyna Pakosińska, Wojciech Mann, Krzysztof Materna, Abelard Giza, Tomasz Karolak, Robert Górski, Piotr Bukartyk, Rafał Rutkowski i Alessandro Leone oraz członkowie Popkulturowej Akademii Wszystkiego: Anna Tatarska, Rafał Pawłowski i Kamil Śmiałkowski.

Najwięcej nagród zdobyła komedia "Futro z misia" w reżyserii Kacpra Anuszewskiego i Michała Milowicza. Nagrodzono ją aż w czterech kategoriach. Tuż za nią uplasowała się polska wersja "Szybkich i wściekłych" czyli "Diablo. Wyścig o wszystko". Najgorszymi aktorami ubiegłego roku okazali się Małgorzata Foremniak, Mikołaj Roznerski (drugi rok z rzędu) oraz Cezary Pazura.

Jak prezentuje się pełna lista zwycięzców Węży 2020?

WIELKI WĄŻ – NAJGORSZY FILM ROKU

Futro z misia (reż. Kacper Anuszewski, Michał Milowicz; prod. Anna Siergiej, Michał Milowicz)

za cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe.

NAJGORSZA REŻYSERIA

Kacper Anuszewski, Michał Milowicz - Futro z misia

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski - Futro z misia

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

Misz Masz czyli Kogel Mogel 3 (reż. Kordian Piwowarski; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mikołaj Roznerski – Diablo. Wyścig o wszystko

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Małgorzata Foremniak – Jak poślubić milionera?

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Cezary Pazura – Diablo. Wyścig o wszystko

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Michał Milowicz i Przemysław Sadowski - Futro z misia

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

goły tyłek Daniela Olbrychskiego - Polityka

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Mateusz Ziółko i Tabb „Legiony” - Legiony (reżyser Alan Kępski)

NAJGORSZY PLAKAT

Serce do walki (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

Impostor – org. The Hole in the Ground (dystr. M2)

Co sądzisz o werdykcie PAWia?

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy. Organizatorzy ogłosili, że statuetki będą czekać na laureatów podczas 10. edycji rozdania Węży. Wielka jubileuszowa gala odbędzie się w przyszłym roku w Teatrze IMKA.

