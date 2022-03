Widowiskowe anime "Belle" przedpremierowo w polskich kinach. Kiedy i gdzie odbędzie się Mini Maraton Anime? [WIDEO]

Film "Belle" to jedno z najciekawszych anime, które ostatnio pojawiło się w japońskich kinach. Kiedy będziemy mogli zobaczyć anime Mamoru Hosody?

Anime w polskich kinach to niezwykła rzadkość, dlatego ta wiadomość ucieszy niejednego otaku, czyli fana japońskiej popkultury. Film "Belle" w reżyserii mistrza gatunku Mamoru Hosody już niedługo zadebiutuje w polskich kinach. Widzowie kina Helios jednak będą mogli obejrzeć wcześniej produkcję w ramach Mini Maratonu Anime. Poznajcie szczegóły.

Film miał światową premierę podczas tegorocznej edycji Festiwalu w Cannes zwieńczoną 14 minutową owacją. "Belle" to historia o wrażliwej Suzu, która wraz ze swoim ojcem mieszka w prowincjonalnej prefekturze Kochi. Dziewczyna w młodym wieku straciła mamę, porzuciła przez to ukochany śpiew, który przywoływał zbyt wiele wspomnień. Aby uporać się z bólem związanym ze stratą i nie najlepszą relacją z ojcem - Suzu coraz więcej czasu spędza w sieci.

Polscy widzowie mogli obejrzeć anime w 2021 roku tylko podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci. Anime "Belle" wejdzie do polskich kin 1 kwietnia 2022. Jeżeli jednak nie chcecie czekać do kwietnia, to już 11 marca w ramach Mini Maratonu Anime w kinie Helios zostaną przedpremierowo pokazane anime "Belle" oraz "Mirai", które również jest dziełem Mamoru Hosody.

Anime "Belle" powstało w świętującym 10-lecie Studio Chizu (należącym do Mamoru Hosody i producenta Yuichiro Saito) oraz irlandzkim Cartoon Saloon. Za wygląd postaci odpowiada Jin Kim, jeden z najwybitniejszych artystów w tej dziedzinie („Kraina Lodu”). Design budynków w wirtualnym filmowym świecie przygotował brytyjski architekt, Eric Wong. Autorem części utworów muzycznych jest Ludvig Forssell, kompozytor znany ze współpracy z twórcą gier wideo Hideo Kojimą.