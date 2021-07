"Wiedźmin: Zmora wilka" - zobaczcie pierwszy zwiastun produkcji. Poznaliśmy też obsadę

Wiedźmin: Zmora wilka - zobaczcie zwiastun anime o Vesemirze

Zanim pojawił się Geralt, Kontynent przemierzał on - Vesemir/dziadek w młodości był prężnie działającym wiedźminem, któremu być może brakowało nieco ogłady, za którą pokochaliśmy postać w książkach oraz grach od CD Projekt RED. Jego przygody będziemy mogli poznać w nadchodzącym filmie "Wiedźmin: Zmora wilka".

Filmowy Vesemir to młody wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości.

Netflix zaprezentował światu pierwszy oficjalny zwiastun produkcji, który zapowiada nam naprawdę niezłą zabawę. Poniżej możecie zobaczyć wideo promujące film "Wiedźmin: Zmora wilka":

Oglądaj

Producentem i scenarzystą filmu jest Beau de Mayo, współproducentami są Lauren Schmidt Hissrich (twórczyni serialu "Wiedźmin") oraz Kwang Il Han ze Studia Mir, który jest także reżyserem filmu.

W amerykańskiej obsadzie filmu zagrają m.in. Theo James jako Vesemir, Lara Pulver jako Tetra, Graham McTavish jako Deglan oraz Mary McDonnell jako Lady Zerbst. W polskiej wersji usłyszymy natomiast:

Vesemir - Kamil Pruban

Tetra - Ewa Prus

Deglan - Marek Karpowicz

Lady Zerbst - Ewa Kania

Narrator - Piotr Borowiec

Film "Wiedźmin: Zmora wilka" zadebiutuje na Netflix już 23 sierpnia 2021 roku.