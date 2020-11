Skandal wokół filmu "Wiedźmy". Niepełnosprawni oburzeni

"Wiedźmy" HBO Max miały być przyjaznym filmem familijnym, tymczasem okazały się źródłem przykrości wielu osób niepełnosprawnych. Organizatorzy paraolimpiady, jej uczestnicy, a także osoby działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami potępiły film Roberta Zemeckisa za sposób, w jaki przedstawia on czarny charakter. Grana przez Anne Hathaway Jej Wysokość Wiedźma, która jest wyjątkowo upiorną postacią, posiada cechy osoby z ektrodaktylią, czym miała budzić jeszcze większe przerażenie wśród widzów.

Potężna i złowroga czarownica w nowej wersji filmu familijnego "Wiedźmy" została przedstawiona z trzema palcami u każdej ręki, co jednoznacznie kojarzy się z ekrodaktylią - wrodzoną wadą kończyn, polegającą na częściowym lub całkowitym zaniku palców u dłoni lub stóp. Krytycy filmu Zemericksa twierdzą, że produkcja obraża w ten sposób osoby niepełnosprawne, stawiając znak równości między wadami kończyn i budzeniem strachu i odrazy.

Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos w tej sprawie była Amy Marren, pływaczka paraolimpijska, która napisała na Twitterze:

Sportsmenka wyraziła swoje oburzenie faktem, że Warner Bros. przedstawia odmienność jako coś strasznego. Zaznaczyła jednocześnie, że ma świadomość, iż "Wiedźmy" to tylko film, jednak jej zdaniem ta fantazja może mieć dramatyczny wpływ na rzeczywistość. Dzieci, które go obejrzą, zamiast akceptować wady kończyn u siebie i swoich przyjaciół, będą się ich bały.

Podobnego zdania są również organizatorzy Igrzysk Paraolimpijskich, którzy udostępnili post pływaczki, dodając:

Shannon Crossland, działaczka na rzecz osób z wadami kończyn, która sama urodziła się z ekrodaktylią, dodatkowo zauważa, że w książce Roalda Dahla będącej pierwowzorem filmu "Wiedźmy", psychopatyczna morderczyni dzieci nie była przedstawiona w ten sposób. Jej Wysokość Wiedźma w powieści z 1983 roku miała "pazury zamiast paznokci". W filmowej wersji z 1990 roku, w której grała ją Anjelica Huston, również posiadała wszystkie 5 palców.

Trudno wyrazić to słowami, ale jest to bardzo rozczarowujące. Kiedy pracujesz tak ciężko, by szerzyć pozytywny odbiór i świadomość związaną z wadami kończyn, szczególnie ektrodaktylią, z którą się urodziłam, a potem coś takiego jest wypuszczane. Negatywne piętno związane z byciem osobą niepełnosprawną to coś, z czym walczę przez całe moje życie. "