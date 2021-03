Wielka Stopa kontra hodowcy marihuany. Zobacz zwiastun szalonego dokumentu "Sasquatch"

Jeśli Wielka Stopa rzeczywiście istnieje, to najwyraźniej nie lubi marihuany. Do sieci trafił zwiastun serialu dokumentalnego "Sasquatch", który opowiada o tajemniczej zbrodni, której podobno dopuściło się to mityczne stworzenie.

"Sasquatch" - zwiastun dokumencie o Wielkiej Stopie i hodowcach trawy

Wielka Stopa, czyli tak zwany Sasquatch to rzekomy kuzyn Yeti zamieszkujący Amerykę Północną. Istnieją tysiące obywateli USA i Kanady, przekonanych o istnieniu tej słynnej kryptydy.

Część z nich uważa nawet, że Wielka Stopa dopuściła się potwornej zbrodni z 1993 roku. W wyniku niewyjaśnionego ataku zginęło kilku osób. Ich zwłoki znaleziono z powyrywanymi kończynami. Czy rzeczywiście chodzi o agresję leśnego potwora? A może jest bardziej racjonalne wytłumaczenie tej zagadki? W sieci zaprezentowano zwiastun trzyczęściowego dokumentu "Sasquatch" wyprodukowanego przez braci Duplass. Serial zostanie zaprezentowany na festiwalu SXSW 2021, a następnie trafi na Hulu. Oto jak prezentuje się zapowiedź tego fascynującego i absurdalnie brzmiącego dokumentu.

Twórcy zaprezentowali też oficjalny plakat "Sasquatcha".

Fot. foto: Hulu/materiały prasowe

Głównym bohaterem (poza tytułową kryptydą, rzecz jasna) jest dziennikarz David Holthouse, który zajmował się między innymi infiltracją gangów oraz grup neonazistów. Jakiś czas temu postanowił przyjrzeć się słynnej farmie marihuany, na której poznał o wiele ciekawszą historię, niż uprawa trawy. Po latach postanowił podjąć temat i przekuć go w niesamowity dokument.

W 1993 roku podczas wizyty na farmie trawy w Północnej Kalifornii dziennikarz śledczy David Holthouse usłyszał historię, która wciąż go prześladuje: na pobliskiej farmie trzem mężczyznom wyrwano kończyny podczas ataku Wielkiej Stopy. "Sasquatch" ukazuje Davidem, który 25 lat później ponownie odwiedza miasteczko Redwoods w poszukiwaniu jakichkolwiek dowodów, prowadzących do prawdy o tym, co wydarzyło się tamtej nocy. Kiedy zgłębia wątki tej historii, zostaje poprowadzony ścieżką, która jest o wiele bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.

Kto stoi za tajemniczym morderstwem?

"Sasquatch" - kiedy premiera?

Reżyserem serialu jest Joshua Rofé. Oprócz Marka i Jaya Duplassów za produkcję odpowiadają Mel Eslyn, Steven Berger, David Holthouse, Zach Cregger i M. Elizabeth Hugh. "Sasquatch" zadebiutuje na SXSW i Hulu 20 kwietnia 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy i w jakiej formie trafi do Polski.