Wielka Szóstka dołączy do filmów Marvela? Pojawiły się plany aktorskiej adaptacji

Wielka Szóstka dołączy do Marvel Cinematic Universe w aktorskim filmie?

Od lat plotkuje się o X-Men i Fantastycznej Czwórce, którzy mają dołączyć do MCU w niedalekiej przyszłości, ale Marvel ma jeszcze inną grupę bohaterów. Według The DisInsider, Wielka Szóstka może dołączyć do Marvel Cinematic Universe.

Portal nie podał zbyt wielu szczegółów na temat planów Marvela, ale potwierdzili, że najprawdopodobniej zobaczymy Baymaxa i Hiro, czyli najpopularniejszych herosów z serii. Do ról byliby zatrudnieni inni aktorzy, niż ci, którzy udzielali im głosu w filmie z 2014 roku. Sama grupa miałby się natomiast pojawić w ramach serialu "Secret Invasion" albo filmu "Doctor Strange in The Multiverse of Madness".

Trudno stwierdzić jaką rolę Wielka Szóstka odgrywałaby w filmach MCU, ale w komiksach wielokrotnie przeprowadzali interakcje z innymi znanymi herosami - jak chociażby w 2012 roku, kiedy to pomogli Spider-Manowi w pokonaniu Doktora Oktopusa w zeszytach z serii "The Amazing Spider-Man" (chodzi konkretnie o wątek "Ends of the Earth").

Film "Wielka Szóstka" na podstawie komiksów Marvela zadebiutował na ekranach kin w 2014 roku i był sporym sukcesem komercyjnym. Opowiadał historię młodego geniusza Hiro Hamady oraz robota medycznego Baymaxa, którzy wraz z pomocą innych bohaterów starają się pokonać zamaskowanego złoczyńcę w futurystycznym mieście San Fransokyo.

Produkcja doczekała się spin-offu w postaci telewizyjnego serialu, który przez 3 sezony był emitowany na stacji Disney XD. Imperium Myszki Miki kilka miesięcy temu zapowiedziało natomiast kolejną produkcję należącą do marki w postaci "Baymax!", który ma zadebiutować na Disney+ w 2022 roku.