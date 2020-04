Wielki sukces "Hejtera" Jana Komasy! Film zdobył nagrodę na Tribeca Film Festival

"Sala samobójców: Hejter" to głośny film twórcy "Bożego Ciała", Jana Komasy. Film ukazał się w polskich kinach tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa i zdążył zachwycić zarówno widzów, jak i krytyków w całym kraju. Teraz podbija również Amerykę. Został bowiem nagrodzony na jednym z najbardziej prestiżowych festiwalu filmowych.

"Hejter" Jana Komasy z nagrodą na Tribeca Film Festival

Tribeca Film Festival to prestiżowy nowojorski festiwal, przyznający nagrody od 2001 roku. Jego pomysłodawcami byli Robert De Niro, Jane Rosenthal i Craig Hatkoff, których głównym celem było podkreślanie, że kino to nie tylko hollywoodzkie superhity. Nagrody wędrują tutaj do filmów, które nie znalazły się w głównym nurcie amerykańskiego kina.

Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się z kilkunastodniowym opóźnieniem, a całość przeprowadzono online. "Sala samobójców: Hejter" startował w sekcji "International Narrative Competition", co możemy luźno przetłumaczyć jako "Międzynarodowy Konkurs Najlepszych Narracji". Jak podkreślił Polski Instytut Sztuki Filmowej, "Hejter" jest pierwszym polskim filmem, któremu udało się dostać do konkursu. I pierwszym, który go wygrał. Co więcej, reżyser zdradził w rozmowie z portalem RMF24, że werdykt był jednogłośny.

" Ci ludzie przyznali "Hejterowi" jednogłośnie nagrodę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Na jednym z najważniejszych festiwali na świecie. "

W jury zasiadali między innymi Danny Boyle (reżyser "Trainspotting"), aktorzy Demian Bichir i William Hurt oraz producentka Judith Godreche. Zachwytom nad dziełem Komasy nie było końca. William Hurt określił go mianem "inspirującego" i "moralnie potężnego", zaś Danny Boyle stwierdził, że "Tym, czym dla Coppoli byli Nixon i Watergate, gdy kręcił "Rozmowę", tym dla twórcy "Hejtera" są Facebook i fake newsy".

"Sala samobójców: Hejter" dostępny jest online na platformie player.pl.