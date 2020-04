Wiemy, czy Timothée Chalamet i Armie Hammer powrócą w "Call Me By Your Name 2"

"Call Me By Your Name" (pol. "Tamte dni, tamte noce") to film, który swojego czasu zrobił olbrzymią furorę. Historia miłości Elia oraz Oliviera oczarowała widzów na całym świecie, a odtwórcy głównych ról zbierali same pochwały. Gdy ujawniono informację o powstaniu sequela, fani zaczęli zachodzić w głowę - czy poznamy dalsze losy głównych bohaterów? Czy może twórcy pójdą inną drogą? Wszelkie wątpliwości rozwiał w końcu reżyser filmu.

"Call Me By Your Name 2" - Timothée Chalamet i Armie Hammer powrócą w swoich rolach?

Luca Guadagnino udzielił ostatnio wywiadu dla włoskiego magazynu La Repubblica. W trakcie rozmowy poruszono rzecz jasna temat sequela "Call Me By Your Name". Reżyser przyznał wówczas, że tuż przed wybuchem pandemii koronawirusa był umówiony na spotkanie ze scenarzystą filmu, które oczywiście musiał odwołać. Mimochodem rzucił również, że owszem - Timothée Chalamet i Armie Hammer wystąpią w filmie.

" [...] To oczywiście wielka przyjemność pracować z ludźmi takimi jak Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Esther Garrel i resztą. Wszyscy będą w nowym filmie. "

Fabuła filmu oparta będzie na książkowej kontynuacji oryginału - "Find Me" (pol. "Znajdź mnie"), autorstwa André Acimana. Mimo licznych pogłosek, data premiery "Call Me By Your Name 2" nie jest obecnie znana.

