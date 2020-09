Wiemy, jak będzie wyglądał główny antagonista w nowej "Diunie"

Może i pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele hitów zaplanowanych na rok 2020 nie ujrzało światła dziennego, ale za to przedostatni miesiąc zadowoli fanów blockbusterów. W grudniu ma bowiem zadebiutować nowa adaptacja "Diuny" w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Niedawno twórcy filmu zaprezentowali pierwszy zwiastun produkcji. Teraz natomiast zdradzono, jak będzie wyglądał główny czarny charakter.

"Diuna" - jak będzie wyglądał Baron Harkonnen?

Nowa wersja "Diuny" to nie widowisko pełnie spektakularnych walk i efektów specjalnych, ale również gwiazdorska obsada. Głowny bohater - Paul Atryda grany przez Timothée'ego Chalameta będzie musiał pokonać złowieszczego Barona Harkonnena, w którego wcielił się Stellan Skarsgård. Niestety w zwiastunie antagonista został ukazany tylko na ułamek sekundy, więc czytelnicy oryginału autorstwa Franka Herberta nie mieli okazji przyjrzeć się przeniesieniu tej postaci na duży ekran.

Do czasu. Premiera zwiastuna "Diuny" wiąże się z uruchomieniem całej machiny promocyjnej, a co za tym idzie zaprezentowaniem również różnego rodzaju produktów związanych z tytułem. Należą do nich oczywiście figurki, które w tym wypadku nie koniecznie są typowymi zabawkami, tylko raczej kolekcjonerskimi gadżetami. Ich produkcją zajmuje się firma McFarlane Toys, która przygotowała między innymi figurki z serii "The Walking Dead", "Harry Potter" czy Call of Duty.

W sieci pojawiły się więc grafiki przedstawiające zabawki bohaterów "Diuny". Wśród nich nie zabrakło oczywiście Barona Harkonnena. Oto jak mniej więcej antagonista będzie wyglądał w nadchodzącym filmie.

Podobieństwo do Skarsgårda nie jest może uderzające, ale należy pamiętać, że aktor zostanie prawdopodobnie nie tylko podrasowany komputerowo, ale będzie również miał na sobie makijaż. Poza tym fani "Diuny" mogą zobaczyć zbroję Harkonnena, która raczej nie wyróżnia się niczym szczególnym.

Ciężko powiedzieć, czy w pierwszej części "Diuny" zobaczymy Barona w akcji, bo słynie on raczej z wyręczania się przy brudnej robocie kimś innym, co zresztą zostało pokazane w zwiastunie. Zadania polecone przez Harkonnena wykonywał będzie Glossu Rabban, którego zagra Dave Bautista. Sama 12-calowa figurka będzie miała wiele punktów ruchu, co pozwoli na uzyskanie różnego rodzaju dynamicznych póz. Baron ma trafić do amerykańskich sklepów jesienią 2020 roku.

"Diuna" - kiedy premiera filmu?

Najnowsza produkcja Warner Bros. trafi do kin już 18 listopada 2020 roku. Za scenariusz nowej adaptacji odpowiadają Jon Spaihts, Villeneuve i Eric Roth. Muzykę skomponował sam Hans Zimmer. "Diuna" ma więc wszystkie elementy potrzebne do stworzenia wielkiego kinowego hitu. Czy będzie pozytywnie odebrana przez widzów i co najważniejsze, fanów prozy Herberta? O tym przekonamy się już za kilka miesięcy.

