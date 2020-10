Wiemy, kiedy skończą się "Szybcy i wściekli". Ile filmów zostało do zakończenia serii?

Wygląda na to, że rok 2020 nie jest zbyt szczęśliwym okresem dla fanów "Szybkich i wściekłych". Najpierw opóźniono datę dziewiątej części filmu o rok, a teraz pojawiła się informacja na temat zakończenia serii. Ile produkcji z szybkimi samochodami i absurdalnymi wybuchami nas jeszcze czeka?

"Szybcy i wściekli" - koniec serii ogłoszony przez twórców

Fani wciąż czekają na "Szybkich i wściekłych 9", którzy mieli trafić do kin wiosną 2020. Pandemia koronawirusa zrobiła swoje i szefowie studia Universal Pictures dość szybko przewidzieli, że COVID-19 nie odpuści tak łatwo, wiec od razu przesunęli premierę na rok 2021.

Od tego smutnego dla fanów serii o rodzinie Dominica Toretto dnia minęło kilka miesięcy. Jak podaje Deadline, studio Universal podjęło decyzję o zakończeniu filmów "Szybcy i wściekli". Do końca serii zostały jeszcze dwie produkcje, nie licząc części dziewiątej. Oznacza to, że przygody głównych bohaterów skończą się na jedenastym filmie. Dwa finałowe rozdziały "Szybkich i wściekłych" prawdopodobnie wyreżyseruje Justin Lin, który ma na swoim koncie pracę nad pięcioma poprzednimi częściami serii.

W obsadzie mają się ponownie pojawić Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel oraz Sung Kang o ile ich bohaterowie przeżyją wydarzenia z "Szybkich i wściekłych 9". Ta informacja potwierdziła jedną z wypowiedzi Diesela. Aktor jakiś czas temu wyznał, że w planach twórców jest jeszcze część dziesiąta, która zostanie rozbita na dwa osobne filmy.

Nie oznacza to jednak, że fani serii mają się całkowicie smucić. Nikt przecież nie zabija kury znoszącej złote jajka, a "Szybcy i wściekli" to marka warta miliardy dolarów. Należy pamiętać, że w roku 2019 pojawił się pierwszy spin-off filmu pod tytułem "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", który wkrótce doczeka się sequela. W planach jest również osobny film, w którym głównymi bohaterkami będą same kobiety. Poza tym Netflix stworzył animację, rozgrywającą się w uniwersum serii o nazwie "Szybcy i wściekli: Wyścigowi agenci", która doczekała się dwóch sezonów.

"Szybcy i wściekli 9" - kiedy premiera?

Na film w reżyserii Justina Lina ze scenariuszem Gary'ego Scotta Thompsona, Daniela Caseya i Chrisa Morgana przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nową datę premiery "Szybkich i wściekłych 9" przesunięto na 28 maja 2021 roku. W filmie wystąpili Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel and Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron i Cardi B.

Który film z serii "Szybcy i wściekli" uważasz za najlepszy? "Szybcy i wściekli" (2001) "Za szybcy, za wściekli" (2003) "Szybko i wściekle" (2009) "Szybcy i wściekli 5" (2011) "Szybcy i wściekli 6" (2013) "Szybcy i wściekli: Tokio Drift" (2006) "Szybcy i wściekli 7" (2015) "Szybcy i wściekli 8" (2017) "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" (2019)

Zobacz też: Top 9 największych absurdów w serii "Szybcy i wściekli"