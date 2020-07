Wiemy, kiedy zadebiutuje nowa trylogia "Gwiezdnych Wojen". Zostanie opóźniona przez koronawirusa

W grudniu 2019 roku zakończyła się trzecia trylogia "Star Wars". To jednak nie jest ostatnie filmowe słowo Lucasfilm. W planach znajduje się bowiem zupełnie nowa seria, która dostała nową datę premiery. Niestety debiut kolejnych "Gwiezdnych Wojen" zostanie opóźniony. Wszystko przez koronawirusa.

"Star Wars X" - kiedy premiera filmu?

Chociaż na temat nowej trylogii "Gwiezdnych Wojen" nie wiemy praktycznie nic, jak donosi The Hollywood Reporter, Disney postanowił uaktualnić swój harmonogram premier. Jasno z niego wynika, że na nowe "Gwiezdne Wojny" poczekamy dłużej, niż pierwotnie planowano.

Początkowo data premiery pierwszego z nowych epizodów została wyznaczona na 16 grudnia 2022 roku. Niestety opóźniono premierę o ponad rok. Teraz w planach jest wypuszczenie tajemniczego tytułu 23 grudnia 2023 roku. Co za tym idzie, opóźnią się też debiuty dwóch pozostałych części. Drugi epizod nowej trylogii miał trafić do kin 20 grudnia 2024 roku, a pojawi się 19 grudnia 2025, natomiast trzeci zamierzano pokazać światu 18 grudnia 2026 roku, ale na dużym ekranie zostanie wyświetlony 17 grudnia 2027 roku.

Nie oznacza to jednak, że fani pozostaną na co najmniej trzy lata bez nowości ze świata "Star Wars". Jeszcze w roku 2020 ma zadebiutować drugi sezon serialu Disney+ "The Mandalorian". Studio stojące za sukcesem historii o tytułowym bohaterze i Baby Yodzie ma również w planach produkcję o Obi-Wanie Kenobim z Ewanem McGregorem w roli głównej i serialowy prequel filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie". W połowie 2020 roku zapowiedziano też nowy serial animowany pod tytułem "The Bad Batch".

Fani "Gwiezdnych Wojen" będą więc musieli skupić się na spin-offach. Tajemnicza czwarta trylogia ma odejść od historii o Skywalkerach, która zakończyła się na epizodzie IX. Nadchodzącym filmem zajmie się Taika Waititi. Reżyser potwierdził w rozmowie z BBC, że rozpoczął już pracę nad scenariuszem X epizodu. Na szczegóły musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

