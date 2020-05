Wiemy, który film zadebiutuje w kinach jako pierwszy po ich otwarciu. Zobaczcie zwiastun

Choć w wielu miejscach na świecie pandemia koronawirusa trwa w najlepsze, rządy różnych krajów decydują się na zniesienie kolejnych obostrzeń. W niektórych przypadkach dotyczyć to będzie również kin, a przynajmniej na to liczą włodarze filmowych wytwórni. Doskonałym obrazem tego jest decyzja Solstice Studios, które przesunęło premierę swojego najnowszego filmu z końcówki sierpnia na początek lipca. W efekcie to ich "Unhinged" będzie produkcją, która "otworzy" kinowe seanse. W sieci pojawił się właśnie zwiastun.

"Unhinged" pierwszym filmem, który zadebiutuje po otwarciu kin - zwiastun

Zwiastun filmu "Unhinged" prezentuje się następująco:

Film jest thrillerem psychologicznym opowiadającym o z pozoru niewinnym drogowym incydencie. Główna bohaterka boleśnie się jednak przekona, jak błaha samochodowa sprzeczka może przerodzić się w istne piekło. Reżyserem jest Derrick Borte, scenariusz wyszedł zaś spod pióra Carla Ellswortha. W rolach głównych wystąpili Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson oraz Austin P. McKenzie.

Zdjęcia do filmu zakończono w sierpniu 2019 roku i początkowo, że premiera odbędzie się 28 sierpnia 2020 roku. Włodarze Solstice Studios podjęli jednak decyzję o przyspieszeniu debiutu i w efekcie "Unhinged" ukaże się już 1 lipca 2020 roku, jeszcze przed "Mulan" i "Tenet" Christophera Nolana. Można się domyślać, że swoją decyzję studio podjęło w oparciu o popularne wyniki badań, które wskazują, że 80% Amerykanów planuje wybrać się do kin, gdy tylko zostaną one otwarte. Stoi to jednak w sprzeczności z danymi opublikowanymi przez The Hollywood Reporter, według których aż 60% respondentów nie wyraziła chęci udania się do kina tuż po zdjęciu obostrzeń. Co ciekawe, na liście krajów, w których w lipcu zadebiutować ma "Unhinged", Solstice Studios wymienia również Polskę.