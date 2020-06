Wiemy, który polski film jako pierwszy trafi na ekrany już 6 czerwca

Film Bartosza M. Kowalskiego – „W lesie dziś nie zaśnie nikt” był pierwszą ofiarą koronawirusa ze świata polskiej kultury. Produkcja miała trafić do kin w piątek 13 marca. Jednak dzień wcześniej podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu placówek kultury w celu pomocy przy nierozprzestrzenianiu się koronawirusa, przez co film nie mógł trafić na ekrany.

„W lesie dziś nie zaśnie nikt” jednak w kinach

Teraz jednak, gdy rząd zdecydował się „odmrozić” placówki kultury, produkcja może wreszcie zawitać na wielki ekran, tak jak pierwotnie planowano. Informację potwierdził dystrybutor filmu, Next Film. Dokładna lista kin, w których film będzie grany na pokazach specjalnych już w weekend otwarcia placówek kultury, czyli od 6 czerwca, pojawi się w ciągu najbliższych dni.

Warto przypomnieć, że w międzyczasie produkcja Bartosza M. Kowalskiego przeszła do historii, jako jeden z pierwszych polskich filmów, który trafił do obiegu VOD w zaledwie tydzień od swojej planowej premiery. Dystrybutor zdecydował się pokazać film na platformie streamingowej Netflix, gdzie można oglądać go od 20 marca.

Co jeszcze zobaczymy w pierwszy weekend otwarcia kin?

Pomysł wprowadzeni go teraz do kin zgadza się z ogólną koncepcją, którą wprowadza wiele kin, które zdecyduje się otworzyć już 6 czerwca.

Wiele placówek, które decydują się otworzyć już pierwszego dnia po zniesieniu zakazu, postanowiło bowiem grać przerwany repertuar z marca. Na ekranach pojawią się więc „Sala Samobójców. Hejter” (również dostępny na platformach VOD), czy „Niewidzialny człowiek”.

Pierwsze premiery filmowe zapowiedziane są natomiast na 19 czerwca. Tego dnia na ekranach kin pojawić się ma sześć premier, w tym głośny „Nasz czas” Carlosa Reygadasa.

Czytaj także: "W lesie dziś nie zaśnie nikt", reż. Bartosz M. Kowalski [RECENZJA].