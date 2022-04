Will Ferrell dołączył do obsady filmu o Barbie z Margot Robbie w roli głównej. Kogo zagra?

Jak podaje serwis Deadline, w filmie "Barbie" pojawi się Will Ferrell, aktor znany z wielu kasowych komedii pokroju "Legendy telewizji", "SNL", "Zoolandera", "Austina Powersa", "Ricky'ego Bobby'ego", czy "Elfa". Gwiazdor pojawi się naprzeciwko Margot Robbie, która wcieli się w główną rolę.

Trzeba przyznać, że obsada "Barbie" robi naprawdę spore wrażenie - oprócz Ferrella (który wcieli się w niesprecyzowaną rolę) i Robbie zobaczymy również m.in. gwiazdora Marvela Simu Liu, Kate McKinnon z "SNL", Amerikę Ferrarę, a także Ryana Goslinga, który wcieli się w Kena.

Niestety szczegóły fabuły nadal są utrzymywane w dość mocnej tajemnicy. Scenarzystami są Noah Baumbach i Greta Gerwig, która również wyreżyseruje projekt. Znając jej twórczość, spodziewamy się, że Gerwig raczej nie opowie "sztampowej" historii o Barbie i jako widzowie otrzymamy coś z mocnym przekazem.

Margot Robbie lata temu wypowiedziała się w oficjalnym oświadczeniu na temat swojej roli, zaznaczając jak ważne jest pokazanie Barbie w nowym świetle - takim, który będzie rezonował z dzisiejszymi dzieciakami. Dlatego też aktorka postanowiła też wyprodukować film w ramach swojej firmy LuckyChap:

Zabawa lalkami Barbie promuje odwagę, ciekawość i komunikację dzięki podróży dziecka do odkrywania siebie. Przez 60 lat marki, Barbie pozwalała dzieciakom na to, by aspirować do ważnych ról - czy to księżniczki, czy to prezydenta. Dlatego jestem zaszczycona, że mogę nie tylko wystąpić w tym filmie, ale także go wyprodukować. Wierzę, że projekt wpłynie pozytywnie na dzieciaki na całym świecie.