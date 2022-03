Will Smith uderzył Chrisa Rocka podczas Oscarów, bo komik obraził jego żonę [WIDEO]

Podczas występu Chrisa Rocka, który ogłaszał jednego ze zwycięzców, Will Smith nie wytrzymał i... spoliczkował komika za niewybredne żarty w kierunku jego żony. Zobaczcie nagranie.

Will Smith uderzył w twarz Chrisa Rocka podczas Oscarów

Oscary potrafią być emocjonującą imprezą. Nie inaczej było i w tym roku, kiedy to Will Smith odebrał pierwszego Oscara w swojej karierze. Niestety, aktor nie będzie wspominał wieczora z uśmiechem na ustach. Podczas gali wystąpił bowiem amerykański komik Chris Rock, który w pewnym momencie postanowił zażartować z żony aktora. Smith nie puścił mu tego płazem. Wtargnął na scenę i... go spoliczkował.

Znany komik postanowił zażartować z utraty włosów przez żonę Willa Smitha, Jadę Pinkett Smith. Komik nawiązał do popularnego filmu "G.I. Jane" z 1997 roku, w którym Demi Moore ogoliła się na łyso do roli głównej.

Jada, kocham cię, "G.I. Jane 2", nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć.

Jada uśmiechnęła się delikatnie i przewróciła oczami. W jej obronie postanowił jednak stanąć Will Smith, którego naprawdę zdenerwowały słowa komika. Wszedł na scenę i uderzył Rocka w twarz. Poniżej możecie zobaczyć nagranie:

Reakcja była dość prosta - Rock z niedowierzaniem powiedział: "Will Smith właśnie mi mocno przypier*olił", na co laureat Oscara za "King Richard" opowiedział mu:

Trzymaj imię mojej żony z dala od swoich pie*rzonych ust.

Nie jest to pierwsza niesnaska między panami i summa summarum wygląda na to, że Smithowie nie przepadają za Chrisem Rockiem. Sprawa skończyła się jednak całkiem "polubownie", ponieważ Chris Rock nie złożył żadnego oskarżenia wobec Smitha, a aktor nie został aresztowany za swoje zachowanie. Organizatorzy postanowili natomiast krótko skomentować sytuację, pisząc w oświadczeniu, że: