Will Smith zagra niewolnika w thrillerze inspirowanym faktami. Co wiemy o filmie "Emancipation"?

"Emancipation" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia ucieczki i walki o wolność w czasach wojny secesyjnej. Will Smith wcieli się tu w bohatera imieniem Peter - niewolnika, który uciekł z plantacji i przemierzał bagna Luizjany, by nie wpaść w ręce nieustępliwych łowców niewolników. Ostatecznie wstąpił w szeregi armii Unii.

"Emancipation" - Will Smith w thrillerze inspirowanym faktami

Fabuła filmu Antoine'a Fuquy częściowo oparta została na faktach. W maju 1863 roku na łamach gazety Independent ukazało się zdjęcie, które wstrząsnęło całym światem. Podczas poboru do armii, u Petera zauważono potworne blizny po biczowaniu. Fotografia nie tylko rozwścieczyła społeczeństwo, ale także zmobilizowała wielu czarnoskórych do dołączenia do armii Unii i walki z Konfederatami.

Reżyser zaznaczył jednak, że film jedynie inspirowany jest autentyczną historią. Fakty przeplatać się będą z fikcją, a całość została mocno sfabularyzowana. Osią wydarzeń ma być bowiem pełna napięcia i strachu ucieczka Petera przed łowcami niewolników. Czeka nas zatem pełnokrwisty thriller, nie poruszająca biografia.

Scenariusz napisze William N. Collag, a zdjęcia mają ruszyć w 2021 roku. Zanim to jednak nastąpi, Antoine Fuqua i Will Smith muszą dokończyć wcześniejsze projekty, których realizację przerwano z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. Pierwszy z panów wróci na plan "Infinite" z Markiem Wahlbergiem . Drugi zaś kontynuował będzie pracę na planie "Króla Richarda" - filmu opowiadającego historię ojca sióstr Williams.