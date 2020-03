Willem Dafoe jako Hannibal i Gillian Anderson w roli agentki Starling w Deepfake'u "Milczenia owiec" [WIDEO]

Fani kina lubią teoretyzować na temat tego, jak wyglądałyby filmy, gdyby zagrały w nich inne gwiazdy niż miało to miejsce w rzeczywistości. To co do niedawna było jedynie kwestią wyobraźni, dziś można zobaczyć dosłownie na własne oczy. Wszystko dzięki technologii Deepfake. Powstało wideo na bazie "Milczenia owiec", w którym zamiast Anthony'ego Hopkinsa i Jodie Foster wystąpili Willem Dafoe i Gillian Anderson.

"Milczenie owiec" z Willemem Dafoe i Gillian Anderson

Film w reżyserii Jonathana Demme'a z 1991 roku przeszedł do historii kina głównie dzięki jednej scenie - niesamowitej rozmowie pomiędzy psychopatą Hannibalem Lecterem i agentką FBI Clarice Starling. Hopkins i Foster zaprezentowali swój talent aktorski, ale nie bez znaczenia był też montaż tego fragmentu filmu.

Twórca kanału YouTube Ctrl Shift Face, który zajmuje się filmowymi Deepfake'ami postanowił powołać do życia najsłynniejszą scenę z "Milczenia owiec", tym razem obsadzając w głównych rolach Dafoe i Anderson. Jak aktorzy prezentowali by się w kultowym fragmencie?

Trzeba przyznać, że trudno wyobrazić sobie lepszy recasting do "Milczenia owiec". Dafoe słynie ze swojej niezwykłej mimiki twarzy. Aktor wielokrotnie wcielał się w róznego rodzaju szaleńców, więc postać Hannibala Lectera pasowałaby do jego emploi. Anderson rozpoczęła swoją karierę dzięki roli agentki Scully w serialu "Z Archiwum X", więc wybór też był w pełni uzasadniony.

Czy Willem Dafoe i Gillian Anderson pasują do ról w "Milczeniu owiec"? Tak! Lepsi niż oryginał! Hopkinsa i Foster nie przebijają, ale Deepfake udany Nie. Oryginał jest nie do przebicia!

"Clarice" - kiedy premiera?

Nową agentkę Starling zobaczymy już niedługo w serialu, będącym kontynuacją filmowego "Milczenia owiec". W postać wcieli się Rebecca Breeds. Na razie nie ogłoszono jeszcze daty premiery serialu CBS. Prawdopodobnie "Clarice" zadebiutuje najwcześniej w roku 2021. Fani mrocznych zagadek będą musie więc jeszcze trochę poczekać na wielki powrót agentki Starling.

