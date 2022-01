Willem Dafoe ma intrygujący pomysł na kontynuację "Jokera" z Joaquinem Phoenixem

Willem Dafoe ma dobry pomysł na kontynuację Jokera

Aktor niedawno powrócił do swojej ikonicznej roli Zielonego Goblina w filmie "Spider-Mana: No Way Home", przez co o Dafoe znów jest bardzo głośno. Jednak zanim doszło do tego reunionu, to fani chętnie obsadzali aktora w roli Jokera w filmach DC.

Dafoe ostatnio porozmawiał z GQ Magazine na temat ostatnich miesięcy i w trakcie dyskusji pojawił się temat Jokera. Aktor odniósł się do tych fanowskich marzeń, twierdząc, że sam ma w głowie kilka pomysłów:

Jest coś interesującego w tym, by znaleźć kogoś, kto podszywa się pod Jokera. Więc nie tylko mielibyśmy pojedynek Jokerów, ale też kogoś, kto kradnie jego tożsamość. To byłoby ciekawe z perspektywy scenariuszowej, ale także aktorskiej - wyobraź sobie, że z jednej strony masz Jokera Joaquina Phoenixa, a z drugiej kogoś, kto próbuje go naśladować. Gesty, mimika, głos. To była moja fantazja przez jakiś czas. Ale nie podzieliłem się nią z nikim.

Przypominamy, że "Joker" zarobił ponad miliard dolarów przy budżecie wynoszącym około 55-70 milionów dolarów. Oprócz tego był świetnie oceniany przez krytyków i widzów, a także zdobył wiele prestiżowych nagród, takich jak np. dwa Oscary (dla Joaquina Phoenixa za rolę tytułową oraz dla Hildur Gudandottir za ścieżkę dźwiękową).

I chociaż takie wyniki zwykle oznaczają, że film definitywnie doczeka się kontynuacji, to w wypadku "Jokera" sprawa nie jest taka oczywista - Todd Phillips wielokrotnie podkreślał, że jego zdaniem film działa lepiej jako pojedyncza historia, zupełnie oderwana od innych produkcji DC, niż jako początek franczyzy. Z drugiej strony to też reżyser rozpalał wyobraźnie fanów, nie przekreślając szans na powstanie kontynuacji.

Trzeba też przyznać, że prospekt pojedynku aktorskiego między Dafoe i Phoenixem jest naprawdę intrygujący. Kto wie, może pomysł dotrze do odpowiednich ludzi, którzy skontaktują się z gwiazdorem "No Way Home".