"Willy Wonka i fabryka czekolady" w wersji dla dorosłych. Zobacz krwawą przeróbkę słynnego filmu

Czy może być coś słodszego od czarującej historii o mężczyźnie, prowadzącym magiczną fabrykę czekolady, do której zaprasza grupkę dzieci? No dobra, ani książka Roalda Dahla, ani jej obie kinowe adaptacje wcale nie są urocze. W osobie Willy'ego Wonki można doszukiwać się pedofilskich podtekstów, poza tym uskutecznia niewolnictwo, a zaproszone do fabryki dzieci znikają w niezbyt przyjemnych okolicznościach. "Charlie i fabryka czekolady" idealnie nadaje się na porąbany, krwawy horror. Ktoś w końcu zrealizował ten pomysł.

Wonky Willy - "Willy Wonka i fabryka czekolady" w wersji dla dorosłych

Na kanał YouTube Corridor trafił film pod tytułem "Wonky Willy", który jest wersją słynnego filmu familijnego z Genem Wilderem w roli głównej, tyle że z kategorią wiekową R. Każdy, kto subskrybuje kanał Corridor, powinien wiedzieć, że jego twórcy lubią wykorzystywać efekty specjalne do naprawdę makabrycznych celów.

Zobacz: Jak wyglądałyby filmy Marvela, gdyby były tylko dla dorosłych? [WIDEO]

Fabuła w zasadzie pozostała bez zmian. Ekscentryczny właściciel fabryki czekolady ogłasza konkurs. Ukrywa w batonikach swojej produkcji pięć złotych biletów. Dzieci, które je znajdą, będą miały możliwość udania się do słynnej manufaktury. Szybko okazuje się, jednak, że szalona przygoda zmienia się w krwawy horror.

Twórcy przeróbki podbili i tak niepokojący klimat oryginału, nie tylko robiąc z Willy'ego Wonki seryjnego mordercę pokroju Jigsawa z "Piły". Mordercze instynkty wykazuje też Charlie, który posuwa się do zbrodni, by zdobyć złoty bilet. Wszystko dzięki sprytnemu montażowi filmu z 1971 roku i wykorzystaniu komputerowych efektów specjalnych.

Co sądzisz o filmie "Wonky Willy"? W końcu ktoś ujawnił prawdę na temat morderczego procederu Willy'ego Wonki! Ujdzie, ale mogli się nardziej postarać Słabe Jak można było zniszczyć tę fantastyczną historię?!

Osoby, które zastanawiaj się jak powstała wersja filmu "Willy Wonka i fabryka czekolady" dla dorosłych, powinni obejrzeć kulisy tworzenia ociekającej krwią przeróbki.

W trwającym ponad 20 minut materiale, spece od VFX zdradzili tajniki swojej pracy.

Jak widać, posiadając odpowiednie umiejętności nawet bajka dla dzieci może przerodzić się w koszmar z piekła rodem.

Zobacz też: 15 scen, które stały się memami. Wiesz, skąd pochodzą? GALERIA