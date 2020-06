Nicolas Cage powraca w kolejnym filmie grozy. Tym razem gwiazdor "Mandy" wcielił się w dozorcę opuszczonego parku rozrywki, w którym zamieszkuje tajemnicze zło. W sieci ukazał się plakat promujący film.

"Willy's Wonderland" - Nicolas Cage na plakacie horroru o nawiedzonym lunaparku

Reżyserem filmu jest Kevin Lewis, twórca między innymi "The Drop". Scenariusz napisał G.O. Parsons, a w głównej roli zobaczymy niezastąpionego Nicolasa Cage'a. Akcja rozgrywać się będzie w opuszczonym lunaparku, który pewnego dnia budzi się do życia. Gdy parkowe atrakcje "budzą się do życia", dozorca musi znaleźć sposób, by ocalić swoje życie.

Poza Cage'em w obsadzie znaleźli się również Emily Tosta, Beth Grant, Ric Reitz oraz Chris Warner. Data premiery filmu "Willy's Wonderland" nie jest obecnie znana.