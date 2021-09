"Winni" - zobaczcie zwiastun nowego filmu Netflix z Jakiem Gyllenhaalem

Winni - zobaczcie zwiastun filmu Netflix

W głównej roli występuje Jake Gyllenhaal, który wciela się w dyspozytora linii 911. Przeżywa całkiem normalny poranek, kiedy nagle dzwoni do niego kobieta, będąca porywana przez nieznanych sprawców.

Netflix podzielił się pierwszym zwiastunem "Winnych" i jeżeli film będzie chociażby w połowie tak zwariowany, jak zapowiedź, to warto będzie go zobaczyć. Zobaczcie go poniżej:

Oglądaj

Fuqua jest reżyserem filmu "Winni", a scenarzystą Nic Pizzolatto. Ten jest odpowiedzialny za scenariusze do m.in. "Detektywa" od HBO. Gyllenhaal i Fuqua pełnią również role producentów.

Poniżej możemy przeczytać oficjalny opis produkcji "Winni" od Netflix:

Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Baylor (Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wkrótce jednak odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.

Film "The Guilty" zadebiutuje już 1 października 2021 roku na Netflix.