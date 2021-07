Wolverine powróci w MCU? Hugh Jackman dzieli się tajemniczymi zdjęciami

Jest najlepszy w tym, co robi, ale to, co robi, nie jest zbyt przyjemne... Czyżby Wolverine w wersji Hugh Jackmana miał powrócić na duże ekrany?

Hugh Jackman powróci do roli Wolverine'a? Aktor rozbudza nadzieje fanów

Hugh Jackman hucznie zapowiadał, że jego występ jako Wolverine w filmie "Logan" z 2017 roku oznacza koniec pewnej ery X-Men na dużych ekranach. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat, australijski aktor często flirtował z pomysłem powrotu Wolverine'a. Jackman niedawno udostępnił na Instagramie tajemniczy post, który rozbudził nadzieje fanów.

Jackman podzielił się plakatem autorstwa BossLogica, który przedstawiał Wolverine'a, a także zdjęcie z Kevinem Feige. Panowie oczywiście znają się od wielu lat - Feige pracował przy pierwszych filmach o X-Menach na początku XXI wieku, jeszcze zanim został szefem Marvel Studios. Jednak fakt, że MCU zaczyna przedstawiać multiwersum, fani zastanawiają się, czy Jackman nie będzie przypadkiem jedną z postaci, która pojawi się niedługo na ekranach kin.

MCU, dzięki serialowi "Loki", a także nadchodzącym filmom pokroju "Spider-Man: No Way Home" i "Doktor Strange in the Multiverse of Madness", powoli zamienia się w Marvel Cinematic Multiverse. Na Twitterze możemy przeczytać mnóstwo lepszych i gorszych pomysłów na to, jak wcisnąć Jackmana do tej układanki.

Jedni proponują występ gościnny Jackmana/Wolverine'a w jednym z tych filmów, który ma na celu wprowadzić mutantów do świata MCU. Inni twierdzą zaś, że Jackman powinien po prostu powrócić do swojej roli i prowadzić drużynę X-Men w nowych filmach Marvela.

Miejmy nadzieję, że ostatnie posty Jackmana to nie były tylko miłe wspomnienia, ale jednak zapowiedź przyszłości.