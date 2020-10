Wolverine w czarnej komedii. Zobacz krótkometrażówkę "Close Shave"

Możesz zadzierać z Iron Manem, Punisherem, a nawet samym Ghost Riderem, ale w uniwersum Marvela jest jedna postać, której lepiej nie wchodzić w drogę. Mowa oczywiście o Wolverinie - słynnym członku X-Men. Przekonali się o tym bohaterowie fanowskiego filmu krótkometrażowego "Close Shave".

Wolverine w "Close Shave" - krótkometrażowej czarnej komedii

Chociaż czasy filmów o X-Men od 20th Century Fox są już za nami, a mutantów Marvela czeka reboot w MCU, seria o homo superior na dobre zagościła w sercach fanów na całym świecie. Niezapomniana rola Hugh Jackamana zrobiła swoje i do tej pory Wolverine jest uosabiany z tym australijskim gwiazdorem.

W filmie "Close Shave" Jackmana nie ma, aktor wcielający się w Logana mocno inspirował się jego kreacją. Jest też odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby Logan wybrał się do golarza, czy posługując się współczesną polszczyzną barber shopu, który obsługują nienawidzący mutantów panowie. Oto jak prezentuje się opis fabularny "Close Shave".

" Wolverine odwiedza elegancki zakład fryzjerski, aby zacząć od nowa próbę życia w społeczeństwie, tym razem z odmienionym wyglądem, ale wpada w tarapaty, gdy na jaw wychodzi jego zmutowana tożsamość. "

A tak jawi się dzieło internetowego twórcy Mahmuta Akaya.

Za produkcję krótkometrażówki odpowiada Shaun Rhodes, a montażem zajął się Jonny Lee Mills. Zabawna, ale brutalna produkcja, będąca świeżym spojrzeniem na postać Wolverine'a, nie jest pierwszym krótkometrażowym filmem zrealizowanym przez Akaya. Ma on na swoim koncie również trzy tytuły science fiction - "Day One", "Dominion" oraz "Lesson From a Stranger", które zadebiutowały na kilku edycjach London's Sci-Fi Film Festival.

Dla komiksowych czytelników komediowa odsłona Logana nie powinna być niczym nowy. Scenarzyści często wykorzystują cechy tego bohatera, by zestawić je z absurdalnymi sytuacji, które teoretycznie kłócą się z tradycyjnym postrzeganiem Wolverine'a, jednocześnie budując sytuacje humorystyczne.

Kiedy X-Men zadebiutują w MCU?

Do tej pory w filmach o Wolviem raczej panowała powaga i mrok. Być może zmieni się to, gdy pod szyldem Marvel Studios ponownie spotka się na dużym ekranie z Deadpoolem. Na razie fani X-Men muszą uzbroić się w cierpliwość i wspomagać się tego typu nieoficjalnymi produkcjami, dostarczającymi nowych przygód mutantów Domu Pomysłów. Nie waidomo bowiem dokładnie jakie Disney ma plany względem mutanckich superbohaterów.

