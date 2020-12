"Wonder Woman 1984" - pierwsze trzy minuty filmu DC trafiły do sieci

Na ten film czekają nie tylko miłośnicy komiksów DC, ale również wszyscy fani dobrego kina rozrywkowego. "Wonder Woman 1984" to sequel niezwykle popularnej produkcji z Gal Gadot w roli głównej. Do sieci trafiła scena otwierająca film Patty Jenkins.

"Wonder Woman 1984" - scena otwierająca online

Według oryginalnego założenia Warner Bros. druga część przygód Wonder Woman miała trafić do kin w czerwcu 2020 roku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany. Premiera filmu odbędzie się już niebawem nie tylko w amerykańskich kinach, ale również na platformie HBO Max.

Zanim jednak obejrzymy cały film, twórcy postanowili zapowiedzieć go za pomocą pierwszej sceny, w której powracamy na Themiscyrę - mityczną wyspę Amazonek, na której wychowywała się Wonder Woman. Jak zaczyna się nadchodząca produkcja?

W ciągu pierwszych trzech minut nie tylko mamy okazję zobaczyć małą Dianę, ale również popis umiejętności mieszkanek Themiscyry. Dziewczynka chce być taka jak jej starsze krajanki, co jak wiemy, w przyszłości rzeczywiście się stanie. Zapowiedzią dalszych losów małej księżniczki jest płynne przejście do właściwego okresu czasowego, którym rozgrywa się fabuła "Wonder Woman 1984" - do lat 80. XX wieku. Ostatnie kilkanaście sekund udostępnionej sceny to fragmenty zwiastunów zapowiadających premierę filmu.

"Wonder Woman 1984" - kiedy premiera filmu?

Chociaż w USA produkcja trafi do kin na HBO Max dopiero 25 grudnia 2020 roku, w wielu krajach świata premiera "Wonder Woman 1984" odbędzie się znacznie wcześniej - 18 grudnia. Niestety do tych państw nie należy Polska, w której z powodu pandemii COVID-19 od wielu tygodni kina stoją zamknięte. Ostatnia data debiutu drugiej części "Wonder Woman" zapowiedziana przez polskiego dystrybutora to 22 stycznia 2021 roku. W filmie "Wonder Woman 1984" oprócz Gal Gadot wystąpili również Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Natasha Rothwell.