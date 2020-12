"Wonder Woman 3" oficjalnie powstanie. To będzie ostatni film w serii

Kilka dni temu w USA zadebiutował film "Wonder Woman 1984", czyli kontynuacja przygód tytułowej bohaterki granej przez Gal Gadot. Produkcja okazała się sukcesem, ponieważ Warner Bros. już oficjalnie potwierdziło powstanie kolejnej odsłony przygód Diany Prince.

Powstanie Wonder Woman 3! To będzie ostatni film w serii

Gal Gadot i Patty Jenkins stworzą kolejny film o Wonder Woman. Jak podaje portal Variety, firma Warner Bros. postanowiła przyspieszyć powstawanie kolejnej odsłony przygód Diany Prince - gwiazdą nadal będzie Gadot, natomiast Jenkins nie tylko wyreżyseruje, ale także przygotuje scenariusz filmu (była współtwórczynią skryptu do "Wonder Woman 1984").

Oficjalnie potwierdzenie informacji nastąpiło zaledwie kilka dni po debiucie wspomnianego "Wonder Woman 1984". Film pojawił się w amerykańskich kinach oraz w serwisie HBO Max 25 grudnia 2020 roku i wygląda na to, że spełnił oczekiwania firmy, jeśli chodzi o jego popularność.

WB. może jednak żałować swojej decyzji dot. udostępniania filmów w tym samym momencie na HBO Max i w kinach - już teraz szef firmy, Toby Emmerich, zapowiedział, że "Wonder Woman 3" będzie miało tradycyjną kinową premierę:

Kiedy fani na całym świecie mogą przeżywać kolejne przygody Diany Prince, pokazując swoje wsparcie wobec tej serii, my możemy poinformować, że przygotujemy nowy rozdział jej historii wraz z naszymi prawdziwymi Cudownymi Kobietami - Gal i Patty. Powrócą do pracy, by przygotować zakończenie naszej zaplanowanej od dawna kinowej trylogii.

Trudno jest ocenić sukces finansowy "Wonder Woman 1984", ponieważ film zadebiutował w trybie hybrydowym. Niewątpliwie studio będzie zadowolone, że produkcja zarobiła w ciągu pierwszego weekendu prawie 17 milionów dolarów w samym USA, co dało jej rekordowy wynik w trakcie pandemii. Według HBO Max, produkcję obejrzała prawie połowa użytkowników platformy - szacunkowo to około 6 milionów osób.

Na razie trudno spekulować, o czym opowie fabuła "Wonder Woman 3". Wiemy jednak, że Gal Gadot w roli superbohaterki zobaczymy ponownie w marcu 2021 roku w produkcji "Zack Snyder's Justice League".