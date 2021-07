"Wonder Woman 3" - ruszyły prace nad kolejną odsłoną serii z Gal Gadot w roli głównej

Co dalej z "Wonder Woman 3"? Czy Gal Gadot powróci do swojej ikonicznej roli superbohaterki? W sieci pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącego filmu.

Wonder Woman 3 - oto nowe szczegóły na temat produkcji

Jak dowiadujemy się od portalu Comicbook.com, Warner Brothers jak najbardziej nadal planuje stworzyć "Wonder Woman 3", czyli kolejne przygody Diany Prince z Gal Gadot w roli głównej i Patty Jenkins na stołku reżysera. Niestety, na tym kończą się właściwie potwierdzone szczegóły - obecny status projektu jest "w toku", a wytwórnia na razie nie ma oficjalnej daty premiery.

Gadot i Jenkins pracują obecnie nad filmem o Kleopatrze, a reżyserka ma w planach zrealizowanie jeszcze filmu z cyklu Star Wars o tytule "Rogue Squadron" dla Disneya. Dopiero wtedy obydwie będą miały na tyle dużo czasu, by zrealizować "Wonder Woman 3" - czas oczekiwania na produkcję może zatem wynieść kilka lat. Wyjątkowo milczący na temat projektu był również producent Charles Roven.

Ten był niedawno gościem Comicbook.com, gdzie powiedział, że... prace nad filmem po prostu trwają:

Zaczynamy tworzyć coś, co ma ręce i nogi. Znaleźliśmy kierunek, w którym się poruszamy. Ale to definitywnie jest coś, co chcemy zrealizować i doprowadzić do końca.

Roven wie o czym mówi - był bowiem producentem praktycznie każdego filmu spod egidy DCEU, czyli "Człowieka ze stali", "Batman v Superman", "Ligi Sprawiedliwości", "Suicide Squadu", "Wonder Woman" i "Wonder Woman 1984". Oprócz tego pracował też przy "Batman: Początek" i "Mrocznym Rycerzu".

Ja pracuje tylko przy filmach, które powstały z powodu "Człowieka ze stali". Dlatego jeśli Henry Cavill nie będzie już Supermanem, to ja również nie będę związany z filmami o Supermanie.

Ostatnio producent pracował przy "The Suicide Squad" Jamesa Gunna. Wszyscy zapowiadają ten film jako "coś absolutnie pokręconego", na co my, jako widzowie "nie jesteśmy gotowi". Produkcja ma zadebiutować w kinach już 6 sierpnia 2021 roku.