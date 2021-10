World War Hulk doczeka się filmu? Marvel podobno planuje nową produkcję

Hulk doczeka się kolejnego aktorskiego filmu?

Po wielu występach w MCU, Mark Ruffalo może w końcu się doczekać swojego własnego solowego filmu z Zielonym Gigantem w roli tytułowej. W sieci pojawiły się doniesienia, że aktor mógłby wystąpić w filmowej adaptacji serii "World War Hulk", która miałaby się pojawić w 4. lub 5. Fazie MCU.

Geeks WorldWide twierdzi, że "World War Hulk" w wersji MCU miałby trafić do produkcji w 2022 roku, trafiając do kin w drugiej połowie 2023 lub na początku 2024 roku. To by oznaczało, że produkcja zajmie jeden ze spotów, które Disney już teraz "zarezerwował" na filmy MCU w późniejszych latach (opróżniając przy okazji wiele innych produkcji, jak np. "Thora: Love and Thunder").

Marvel od wielu lat miał problem z Hulkiem, chociażby dlatego, że współdzielił prawa do postaci ze studiem Universal. Poprzednie produkcje z udziałem Zielonego Giganta nie były ogromnymi przebojami finansowymi, przez co Disney nie mógł/nie chciał się dogadać z Universalem tak, jak z Sony w sprawie Spider-Mana. Wygląda na to, że skoro produkcja "World War Hulk" ma trafić do kin za kilka lat, to sprawa praw została w jakiś sposób załatwiona.

Oryginalna seria komiksów "World War Hulk" rozpoczęła się po wydarzeniach z "Planet Hulk" (przedsmak tego mieliśmy w filmie "Thor: Ragnarok"). Komiksowy Hulk staje się władcą planety Sakaar, a następnie postanawia powrócić na Ziemię, aby zemścić się na byłych przyjaciołach, którzy wysłali go w kosmos.

Trudno jest znaleźć powód, dla którego filmowy Bruce Banner/Hulk miałby wypowiedzieć wojnę Avengersom, ale scenarzyści Marvel Studios chyba lubią wyzwania.

Wiemy na pewno, że Bruce'a Bannera/Marka Ruffalo spotkamy ponownie w serialu "She-Hulk", który zadebiutuje na Disney+ w 2022 roku.