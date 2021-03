Guy Ritchie zdecydowanie nie próżnuje. W ostatnim czasie zrealizował aż dwa filmy z Jasonem Stathamem w roli głównej. Zwiastun pierwszego z nich trafił właśnie do sieci. Premiera "Wrath of Man" już w maju 2021!

Jason Statham i Guy Ritchie powrócili do współpracy po 20-letniej przerwie od powstania "Przekrętu". Jej efektem są aż dwa nowe filmy, z których pierwszy doczekał się oficjalnego zwiastuna i daty premiery (zdjęcia do drugiego właśnie się zakończyły). "Wrath of Man" to remake francuskiego filmu "Konwojent" z 2004 roku o firmie transportowej, w której zatrudnia się tajemniczy ochroniarz.

"Wrath of Man": Jason Statham szuka zemsty w nowym filmie Guya Ritchiego [ZWIASTUN]

Kiedy na opancerzoną ciężarówkę przewożącą pieniądze napada banda rabusiów, nowozatrudniony ochroniarz wykazuje się wyjątkowymi umiejętnościami. Pozostali pracownicy zaczynają zastanawiać się, kim właściwie jest ich nowy kolega z pracy i dlaczego zatrudnił się w firmie transportowej. Wkrótce prawdziwe motywy wybitnego strzelca okazują się jasne...

Zwiastun "Wrath of Man" prezentuje tajemniczego H (Jason Statham) jako pozbawionego skrupułów mężczyznę, który likwiduje przeciwników bez mrugnięcia okiem. Przyświeca mu zemsta za osobistą tragedię, jakiej doznał w przeszłości. W tle brutalnej akcji rozbrzmiewa "Folsom Prison Blues" Johnny'ego Casha.

"Wrath of Man" - kiedy premiera?

Wytwórnia Miramax udostępniła nie tylko trailer nowego filmu Guya Ritchiego, ale podzieliła się też oficjalną datą jego premiery. "Wrath of Man" zadebiutuje na ekranach już 7 maja 2021 roku.

Guy Ritchie wyreżyserował i napisał scenariusz swojego nowego filmu wraz z Ivanem Atkinsonem, Nicolasem Boukhriefem i Marnem Daviesem. W obsadzie, poza Jasonem Stathamem, znaleźli się Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonso, Niamh Algar oraz Post Malone i Scott Eastwood. Czas produkcji to prawie 150 minut. Polska data premiery nie została jeszcze ogłoszona.