Wszystkie wersje Spider-Mana należą do świata MCU? Reżyser potwierdza przypuszczenia fanów

Czy w filmie "Spider-Man 3" pojawią się inne wcielenia pajęczego superbohatera? Oliwy do ognia dolał reżyser "Doktora Strange'a", który zasugerował, że jedna z teorii fanów jest prawdziwa.

Fani Spider-Mana od jakiegoś czasu podejrzewają, że w trzeciej części solowej serii z Tomem Hollandem w roli głównej zobaczymy gościnne występy poprzednich odtwórców pajęczego herosa. Reżyser innej produkcji Marvela Studios dał do zrozumienia, że rzeczywiście tak może się stać.

Filmy Marvela - każdy Spider-Man należy do MCU?

Prawa do filmowej postaci Spider-Mana należą do Sony Pictures, ale kilka lat temu firma weszła w komitywę z Marvelem, "wypożyczając" bohatera na potrzeby MCU. Istnieje jednak duża szansa, że wraz z trzecią częścią przygód Spideya umowa się skończy i Peter Parker nie będzie dłużej częścią kinowego uniwersum.

Jak zdołano ustalić, dużą rolę w "Spider-Manie 3" ma odgrywać Doktor Strange, który we własnym sequelu zgłębi sekrety multiwersum. Z tego powodu fani są przekonani, że w trzeciej odsłonie historii o Peterze Parkerze zobaczymy połączenie światów, a do MCU zawitają Tobey Maguire i Andrew Garfield - poprzedni odtwórcy Spider-Mana. Chociaż taki scenariusz jest prawdopodobny, przedstawiciele Sony zaprzeczyli, że aktorzy wrócą do swoich dawnych ról.

Biorąc jednak pod uwagę powyższe plotki, interesujący wydaje się komentarz na Twitterze, którego autorem jest Scott Derrickson - reżyser pierwszej części "Doktora Strange'a". Filmowiec we frapujący sposób odpisał na komentarz jednego z użytkowników.

Połączenia styczne przez portale zostały omówione w "Doktorze Strange'u". Scott Derrickson, czy mogę prosić o potwierdzenie?

De facto wszystkie wcielenia Spider-Mana należą do MCU.

Co oznacza to enigmatyczne zdanie? Czy potwierdza przypuszczenia fanów "Spider-Mana"? Warto pamiętać, że plotki podsyca również angaż Jamiego Foxxa, który ponownie wcieli się w postać Electro. Ostatni raz aktor grał tego złoczyńcę w drugiej części "The Amazing Spider-Man" z Andrew Garfieldem w roli tytułowej, a więc filmie rozgrywającym się poza uniwersum Marvel Studios.

Z drugiej strony Derrickson nie jest już reżyserem sequela "Doktora Strange'a". Został nim jednak Sam Raimi - filmowiec odpowiedzialny za pierwszą trylogię "Spider-Mana" z Tobeyem Maguirem. Ostatnio pojawiły się też plotki, że w "Spider-Manie 3" zobaczymy ponownie Alfreda Molinę, który znowu zagra Doctora Octopusa. Czy rzeczywiście widzów czeka połączenie światów na miarę "Spider-Man: Uniwersum?"

"Spider-Man 3" - kiedy premiera?

Na razie fanom pozostaje czekać na premierę trzeciej odsłony przygód nastoletniego herosa. Niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała oryginalne plany wydawnicze Marvela i wciąż niezatytułowany sequel trafi do kin z lekkim poślizgiem. Produkcja zadebiutuje na kinowym ekranie 17 grudnia 2021 roku. W rolach głównych oprócz Hollanda i Foxxa zobaczymy Zendayę, Jacoba Batalona i Benedicta Cumberbatcha.