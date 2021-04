Wybrano najpopularniejszego kompozytora na świecie. Zaskoczenia raczej nie ma

John Williams został "najpopularniejszym żyjącym kompozytorem na świecie" w nowej sondzie słuchaczy Classic FM. Legendarny kompozytor stworzył muzykę do m.in. "Gwiezdnych wojen", "Indiany Jonesa", "Jurassic Park", czy "Supermana". Lista zawierała 300 albumów muzycznych - 9 krążków było autorstwa Williamsa.

Tymi albumami były ścieżki dźwiękowe do: "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" (273. miejsce), "Szeregowca Ryana" (242. miejsce), "Szczęk" (239. miejsce), "E.T." (189. miejsce), "Indiany Jonesa i Poszukiwaczy zaginionej arki" (105. miejsce), "Parku Jurajskiego" (66. miejsce), "Harry'ego Pottera" (47. miejsce), "Gwiezdnych wojen" (38. miejsce) i "Listy Schindlera" (16. miejsce).

To czwarty rok z rzędu, gdy Williams miał najwyższe miejsce jeśli chodzi o kompozytorów muzyki filmowej - muzyka z "Listy Schindlera" znów okazała się być ulubioną filmową ścieżką dźwiękową mieszkańców USA.

W 2016 roku Williams wyjaśnił w rozmowie z The Mirror, że w życiu nie oglądał żadnej części "Gwiezdnych wojen" od początku do końca:

Daje sobie z tym spokój. Nie widziałem filmów Star Wars i to jest całkowicie prawdziwe. Kiedy kończę jakiś film, to przez pewien czas z nim żyje. Widzę go codziennie, do niego nagrywam i w ogóle. Wychodzę ze studia i czuję ulgę: "Uf, nareszcie skończyłem". Nie mam ochoty iść do kina i znowu go oglądać. Może dla ludzi to dziwne, ale nie słucham za bardzo swojej muzyki.