Wynik finansowy amerykańskich kin pierwszy raz w historii wyniósł zero

Pierwszy raz w historii, amerykańskie kina zarobiły na sprzedaży biletów do kina okrągłe 0 dolarów. Epidemia koronawirusa zmusiła właścicieli do zamknięcia kin do odwołania. Jak podaje The Hollywood Reporter i The LA Times, ostatni weekend był pierwszym w historii, gdy kina nie podzieliły się swoimi numerkami, co oznacza oficjalny brak przychodu. To pierwszy taki raz w historii (kiedyś trzęsienia ziemi spowodowały opóźnienie podania wyników, ale nie ich brak).

Wynik finansowy kin w USA wyniósł 0 dolarów

Nie oznacza to, że zamknięto wszystkie kina - wciąż kilka zostało otwartych i zarobiło setki, może nawet tysiące dolarów. Jednak żadne większe studia w Hollywood nie podzieliły się swoimi przychodami, a firma Comscore, która przygotowuje raporty dla prasy, tym razem tego nie zrobiła. Wygląda więc na to, że wynik był tak znikomy, że oficjalnie weekend 20-22 marca 2020 nigdy się nie przydarzył. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, jakie były te liczby.

Jak podaje strona Box Office Mojo, finałowym dniem z oficjalnymi wynikami finansowymi był czwartek, 19 marca 2020 roku. Wówczas kina w USA zanotowały przychody w wysokości 143 tysięcy dolarów przy 36 kinowych produkcjach i 233 otwartych kinach. To najgorszy dzień w historii amerykańskiej branży (przynajmniej od 17 października 2001 roku, kiedy zanotowano 150 tysięcy dolarów przychodu).

Poprzedni weekend (13-15 marca) miał najniższy wynik finansowy od prawie 20 lat - wyniósł 49,58 milionów dolarów. Jeśli chodzi o Polskę, to sytuacja jest jasna - zamknięto wszystkie kina, więc wynik w Polsce już od kilku tygodni wynosi 0 złotych.