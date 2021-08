"Wyprawa do dżungli" doczeka się kontynuacji. Emily Blunt i Dwayne Johnson powrócą

Czy kogoś to zaskakuje? Disney potwierdził, że już niedługo ruszą prace nad 2. odsłoną "Wyprawy do dżungli" z The Rockiem i Emily Blunt w rolach głównych. Czego możemy się spodziewać po sequelu?

Wyprawa do dżungli - film doczeka się kontynuacji

Aktorski film "Wyprawa do dżungli" niedawno przekroczył 100 milionów dolarów przychodu z amerykańskiego box-offisu, co dla Disneya oznacza sukces - zwłaszcza, że produkcja zadebiutowała hybrydowo, więc pojawiła się również na Disney+ w ramach Premier Access. Tym samym Imperium Myszki Miki ma w swoich rękach kolejną franczyzę.

Jak podaje The Hollywood Reporter. Disney potwierdziło, że Dwayne Johnson i Emily Blunt powrócą do roli Franka Wolffa i Dr. Lily Houghton. To raczej nikogo nie powinno dziwić, bo duet ma nie tylko dobrą chemię, ale także gwiazdorskie nazwiska, które przyciągają ludzi do kin. Michael Green, czyni scenarzysta oryginału, ma również napisać kontynuację przygód Wolffa i Houghton.

Projekt również ma zrealizować reżyser Jaume Collet-Serra, który stworzył "Wyprawę do dżungli", a producentami ponownie zostanie spora drużyna w postaci Johna Davisa, Johna Foxa, Beau Flynna, Dany Garcii, Hirama Garcii i Dwayne'a Johnsona. Scott Sheldon będzie natomiast producentem wykonawczym.

Oczywiście obecnie standardy dotyczące "hitów" finansowych się nieco zmieniły. Dlatego w porównaniu do jakichś "Avengersów", czy "Piratów z Karaibów", "Wyprawa do dżungli" wypada naprawdę blado. Z drugiej strony zarobienie ponad 187 milionów dolarów globalnie podczas, gdy nawet nie wszystkie kina są otwarte i tak jest dobrym wynikiem.

Niedawno The Rock zapowiadał na swoim Instagramie, że ma "ważne wieści" dla widzów oryginału i cóż, trzeba przyznać, że nie kłamał.

Data premiery "Wyprawy do dżungli 2" na razie nie jest znana. Strzelamy, że The Rock zajmie się filmem dopiero po premierze "Black Adama".