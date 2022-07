Wyrok w sprawie Johnny'ego Deppa przeciwko Amber Heard został podtrzymany. Sąd oddalił wniosek aktorki

Zaledwie miesiąc po ogłoszeniu werdyktu w rozprawie między Deppem a Heard, były gwiazdor "Piratów z Karaibów" musiał się szykować do kolejnej rundy bitwy prawnej - jego była żona wniosła bowiem apelację i domagała się ponownego przeprowadzenia rozprawy.

Johnny Depp i Jeff Beck zaprezentowali kolejny singiel. Tym razem to cover Killing Joke

Co ciekawe, Heard i jej prawnicy w pierwotnym memorandum postanowili zaatakować ławę przysięgłych, prosząc sąd o przeprowadzenie śledztwa w sprawie potencjalnych błędów popełnionych przez ławników. Oskarżony był głownie ławnik numer 15, na co sędzina z hrabstwa Fairfax zareagowała własnym oświadczeniem, podtrzymując swój wyrok:

Ławnik został dokładnie przesłuchany, wprowadzony w sprawę, a następnie przesiedział wszystkie rozprawy, przemyślał sprawę i zabrał głos. Jedyne dowody, które znalazł sąd, to te, które potwierdzają sumienną pracę ławnika. Wszyscy dotrzymali swoich obietnic, stosowali się do zaleceń sądu, za co sąd podtrzymuje ich werdykt.