Wzruszające spotkanie gwiazd "Powrotu do przyszłości". Świętowali rocznicę wydania filmu

Michael J. Fox i Christopher Lloyd znów razem

Podczas nowojorskiego Comic Conu na scenie pojawili się Michael J. Fox oraz jego filmowy partner Christopher Lloyd. Panowie rozmawiali o swojej wieloletniej przyjaźni i karierze, która dla obu nabrała tempa wraz z premierą pierwszej części "Powrotu do przyszłości".

Lloyd żartował, że zdenerwował się, kiedy powiedziano mu, że będą musieli ponownie nakręcić sceny doktorka z nastolatkiem, bo jak sam powiedział "był już na planie 6 tygodni i miał powoli dosyć". Szybko zmienił zdanie, kiedy poznał młodego Foxa.

Lloyd opowiedział, że chociaz nie znał Foxa przed rozpoczęciem zdjęć do filmu, jednak od razu poczuł z młodszym aktorem niezwykłą chemię. Z kolei Fox czuł się nieco zagrożony w obecności dojrzalszego kolegi. Imponowało mu jego poczucie humoru, jednak obawiał się, że jego energia "zdmuchnie go z ekranu". Jak jednak po latach wiemy, panowie dopełniali się w sposób idealny i zapisali się złotymi zgłoskami w historii kinematografii.

Spotkanie z gwiazdorami skończyło się cytowaniem ulubionych filmów. Młodszy z aktorów postanowił wspomnieć swojego ukochanego "Doktora Strangelove'a", a Lloyd rzucił cytatem z "Powrotu do przyszłości" radząc zebranym, żeby pamiętali o tym, iż "przyszłość jest tym, co sami tworzymy".

Obaj panowie byli bardzo ciepło przyjęci przez fanów, a ich spotkanie spotkało się z wieloma słowami wsparcia i wzruszenia od osób w mediach społecznościowych:

"Powrót do przyszłości" to kultowa trylogia filmów science-fiction powstających w drugiej połowie lat 80. Ekranowy duet tworzony przez Marty'ego McFly'a i Emmetta Browna do dziś pozostaje uważanym za jeden z najlepszych w historii popkultury.