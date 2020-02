„Zabawa w chowanego”, kontynuacja „Tylko nie mów nikomu”, z oficjalną datą premiery

W ciągu pierwszego weekendu od premiery „Tylko nie mów nikomu” obejrzano ponad 7 mln razy, a dokument przyczynił się do poważnych dyskusji na temat, który wcześniej pozostała tabu: pedofilii w polskim Kościele. Po roku ma już 23 mln wyświetleń.

Bracia Tomasz i Marek Sekielscy udostępnili swój film w sieci całkowicie za darmo, tak jak obiecywali w opisie zbiórki. „Zabawa w chowanego” zostanie opublikowana w taki sam sposób.

Kontynuacja „Tylko nie mów nikomu” miała początkowo pojawić się jeszcze w 2019 roku, prace nad dokumentem były jednak trudniejsze, niż się spodziewano. Data premiery była wielokrotnie przekładana, aż w końcu Tomasz Sekielski zdradził, kiedy będzie można go obejrzeć.

Dokument Sekielskich o pedofilii w polskim Kościele został potraktowany jako atak na tradycyjne chrześcijańskie wartości. „Tylko nie mów nikomu” było atakowane między innymi przez TVP.

Twórcy „Zabawy w chowanego” wiedzą, że ich dokument będzie także odbierany jako kontrowersyjny. Są jednak przekonani, że będzie ona na tyle mocny, że nie da się go w żaden sposób zakrzyczeć.

"

Wiem, że wielu z was niecierpliwie czekało. Czeka też - jak czytam w prasie branżowej - Jacek Kurski, aby w jakiś sposób przykryć nasz film. Myślę, że będzie to film na tyle ważny, mocny, że nawet jeśli Jacek Kurski stanie na głowie, zaklaszcze stopami, to nie przykryje tego, co w filmie pokażemy.