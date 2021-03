Jak daleko posunąłbyś się, by poratować piwerkiem swoich spragnionych kumpli? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć reżyser "Green Book" w swoim najnowszym, opartym na faktach filmie "The Greatest Beer Run Ever". W głównych rolach wystąpią Zac Efron i Russell Crowe, którym na ekranie towarzyszyć ma Bill Murray.

Sformułowanie "jak daleko" idealnie pasuje do treści nadchodzącego filmu Petera Farrelly'ego, będącego ekranizacją wspomnień niejakiego Chicka Donohue'a. Ów Amerykanin w 1967 roku podjął się szalonej misji dostarczenia piwa swoim przyjaciołom z dzieciństwa, którzy walczyli w tamtym czasie w Wietnamie.

"The Greatest Beer Run Ever", czyli absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni

Książka "The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War" autorstwa Chicka Donohue'a i J.T. Malloy, na której reżyser "Green Book" zamierza oprzeć swój kolejny film, opowiada niezwykłą historię mężczyzny, który w 1967 roku wpadł na pomysł, by przewieźć piwo dla swoich kolegów z Nowego Jorku do Wietnamu w trakcie trwającej tam wojny. Jak pomyślał, tak zrobił. Wsiadł na statek Merchant Marine, by następnie - odziany w szorty i hawajską koszulę - przemierzać wietnamską dżunglę w poszukiwaniu trójki przyjaciół z dzieciństwa. Przypominamy - ta historia wydarzyła się naprawdę.

Zac Efron, Russell Crowe i Bill Murray w nowym filmie Petera Farrelly'ego

W główną rolę dobrego przyjaciela, który postanowił za wszelką cenę dostarczyć piwo swoim kumplom, wcieli się Zac Efron. Russell Crowe ma zagrać reportera wojennego, którego Chick spotyka w Sajgonie, by poznać prawdę na temat toczącej się wojny. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal Collider, Bill Murray miałby pojawić się w roli weterana II wojny światowej pracującego jako barman, który odpowiada za wezwanie do wyprawy głównego bohatera.

Peter Farrelly będzie nie tylko reżyserem swojego nowego filmu, ale także współtwórcą scenariusza wraz z Brianem Currie i Petem Jonesem. Produkcją zajmą się David Ellison, Dana Goldberg i Don Granger z ramienia Skydance oraz Andrew Muscato. Nad projektem wraz z nimi będzie czuwać Aimee Rivera. "The Greatest Beer Run Ever" będzie tworzony dla Apple TV.

Zdjęcia mają rozpocząć się w sierpniu w Nowej Zelandii lub Australii. Data premiery nie została jeszcze ustalona.