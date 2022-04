Zack Snyder pokazał pierwsze zdjęcie ze swojego nowego filmu. O czym opowie "Rebel Moon"?

Zack Snyder rozpoczął pracę nad swoim nadchodzącym filmem "Rebel Moon". Z tej okazji podzielił się pierwszymi zdjęciami z planu swojego projektu sci-fi dla Netflixa. Reżyser napisał na Twitterze krótkie "rozpoczęliśmy", a fotki przedstawiają nam coś w rodzaju hangaru, ujęcie pustyni, a także Djimona Hounsou w pełnym kostiumie, który na pierwszy rzut oka wygląda jakby był inspirowany "Diuną".

Poniżej zobaczycie post Zacka Snydera:

O "Rebel Moon" dowiedzieliśmy się latem 2021 roku. Pierwotnie projekt jest opisywany jako opowieść o spokojnej kolonii na skraju galaktyki, której zaczyna zagrażać armia tyranicznego króla regenta Balisariusa. Zdesperowani kolonialiści wysyłają młodą kobietę z tajemniczą przeszłością w podróż po sąsiednich planetach. Jej zadaniem jest znalezienie wojowników, którzy mogliby pomóc planecie w odparciu ataków.

Snyder opisywał lata temu projekt jako "bardziej dorosła" opowieść ze świata Star Wars. Projekt jednak nie został zatwierdzony przez Lucasfilm, a później Disney przejął firmę w 2012 roku i słuch o filmie zaginął. Reżyser się jednak nie poddał i znalazł nowych partnerów w postaci Netflixa.

Jak opowiedział w oświadczeniu dla The Hollywood Reporter:

Dorastałem jako fan Akiry Kurosawy i "Gwiezdnych wojen". To moja miłość do sci-fi i ogromnych przygód. Mam nadzieję, że "Rebel Moon" stanie się ogromną serią i niezwykłym uniwersum, które będą mogli rozszerzać też inni twórcy. Spędziłem ostatnie 2 czy 3 lata na budowaniu tego świata. Każdy zakątek musi być namalowany. Tworzyłem projekty, ciągle rysowałem i kultywowałem żyzną ziemię, żeby ten świat był w pełni zrozumiały, ekspansywny i gotowy do opowiadania swoich historii.