Zack Snyder skończył z DC. Teraz chce zrobić remake najgorszego filmu Marvela

Zack Snyder dołączy do Marvel Studios? Reżyser "Ligi Sprawiedliwości" chciałby stworzyć nową wersję filmu, który nie przypadł do gustu miłośnikom komiksów.

Kinowy świat Marvela z roku na rok coraz bardziej się rozrasta. Czy niebawem do twórców MCU dołączy Zack Snyder? Reżyser marzy o ponownym podejściu do produkcji, która okazała się kompletną klapą.

Zack Snyder zrobi film dla Marvel Studios?

Na początku roku 2021 Snyder wyznał, że po premierze reżyserskiej wersji "Ligi Sprawiedliwości" zamierza odpocząć od produkcji na podstawie komiksów DC. Jako miłośnik historii obrazkowych ma jednak pewne marzenia związane z Marvel Comics. Czy filmowiec odpowie za jeden z nowych filmów Marvel Studios?

Chociaż od ponad 10 lat filmy na podstawi komiksów Marvela są przez miłośników popkultury wychwalane pod niebiosa, nie zawsze tak było. Kilkanaście lat temu o dobrym filmie na podstawie komiksu Domu Pomysłów można był jedynie pomarzyć. W 2005 roku powstała "Elektra" z Jennifer Garner w roli tytułowej, będąca spin-offem filmu "Daredevil".

Co ciekawe wcielający się w Matta Murdocka Ben Affleck po latach wcielił się w Batmana w reżyserowanych przez Snydera filmach "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" oraz "Liga Sprawiedliwości".

Zarówno "Daredevil", jak i "Elektra" okazały się klapami finansowymi i do tej pory wielu widzów szczególnie ten drugi tytuł wspomina ze zgrozą. Snyder chciałby naprawić błędy sprzed lat i ponownie ukazać historię Elektry Natchios, która powraca do życia. Innymi słowy, filmowiec od dawna marzy o przeniesieniu na duży ekran komiksu Franka Millera "Elektra Lives Again". Snyder opowiedział o tym w rozmowie na kanale YouTube ComicBook Debate.

Zapytany, który film Marvela chciałby reżyserować, odpowiedział bez namysłu.

Wybrałbym "Elektra Lives Again". Znacie ten komiks Franka Millera? To powieść graficzna o Elektrze. Daredevil ma sny o powracającej do życia Elektrze i to jest naprawdę fajne i dziwne ... Jest po prostu fajne i piękne. Taki film bym właśnie zrobił. Nikogo to nie obchodzi, ale to właśnie chciałbym zrobić.

Przez "nikogo to nie obchodzi", Snyder miał na myśli to, że film o Elektrze nie jest w planach Mavel Studios, albo nic na ten temat obecnie nie wiadomo. O powrocie Daredevila do MCU plotkuje się od jakiegoś czasu, więc całkiem możliwe, że prędzej czy później zobaczymy nowe wcielenie słynnej skrytobójczyni.

Czy Snyder byłby najlepszym kandydatem do stworzenia filmu o Elektrze? Zdania mogą być podzielone, ale zapewne reżyser doskonale czuje klimat tworzony przez Millera, co udowodnił filmem "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości", w którym Mroczny Rycerz był silnie inspirowany ujęciem komiksowego twórcy.

Na razie więc remake filmu o Elektrze jest jedynie marzeniem Snydera. Ale kto wie, może w przyszłości doczekamy się nowej produkcji kinowej o tej bohaterce Marvela.