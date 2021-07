Zack Snyder stworzy kontynuację "Armii umarłych". Reżyser podpisał kontrakt z Netflix

Jeszcze kilka lat temu Zack Snyder miał być kreatywnym szefem DC Extended Universe, zaangażowanym we wszystkie projekty opowiadające o Batmanie i spółce od Warner Bros. i DC Films. Czasy się jednak zmieniły, a reżysera pod swoją strzechę przyjął Netflix.

Zack Snyder stworzy kontynuację filmu Armia umarłych

Kiedy parę miesięcy temu "Armia umarłych" Zacka Snydera debiutowała na Netflix, reżysera wciąż pytano o to, czy planuje przygotować kontynuację swojego filmu. Snyder bez ogródek odpowiadał, że absolutnie tak, a jego najnowszy film miał być jedynie wstępem do świata kreowanego przez reżysera - ten miał zostać rozwinięty prequelami, komiksami i produkcjami animowanymi.

Jak też obiecał, tak też zrobił - jak podaje The Hollywood Reporter, Zack Snyder oficjalnie podpisał kontrakt na zrealizowanie kolejnego filmu z serii "Armia umarłych". Oprócz tego jego firma produkcyjna Stone Quarry Productions podpisała tzw. umowę first-look z Netfliksem, która daje platformie pierwszeństwo do kupienia licencji na nowe projekty reżysera. Jak twierdzi Snyder w rozmowie z THR:

Moim celem i nadzieją jest stworzenie jak największej ilości dobrej zawartości na gigantyczną skalę. Wielkie projekty i wielkie filmy.

Jeśli chodzi o kontynuację "Armii umarłych", to Snyder stworzy scenariusz we współpracy z Shayem Hattenem, współautorem skryptu do oryginału. Panowie mają się podjąć projektu po zrealizowaniu "Rebel Moon", nowego epickiego filmu sci-fi od Snydera, który ma trafić na Netflix.

Warto zaznaczyć, że w produkcji jest już prequel "Armii umarłych", "Army of Thieves" - ten film również został napisany przez Hattena, a wyreżyserował go Matthias Schweighöefer, który również powróci w roli Ludwiga Dietera z "Armii umarłych". W pozostałych rolach wystąpią Nathalie Emmanuel oraz Ruby O'Fee, Stuart Martin i Guztavo Khanage. Snyder jest natomiast producentem i pomysłodawcą fabuły.

Na razie data premiery 2. "Armii umarłych" Zacka Snydera jest nieznana.