Zagraniczni aktorzy w obsadzie "Dziewczyn z Dubaju". W kogo się wcielą?

Już za kilka miesięcy do kin trafi najnowszy film Marii Sadowskiej pod tytułem "Dziewczyny z Dubaju". Jest to oparta na faktach historia polskich modelek, które wyjechały do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako ekskluzywne prostytutki bogatych szejków. Do produkcji dołączyły kolejne zagraniczne nazwiska. W kogo wcielą się włoscy aktorzy?

"Dziewczyny z Dubaju" - zagraniczni aktorzy w polskim filmie

Chociaż pandemia koronawirusa nadal trwa, produkowany przez Dorotę Rabczewską-Stępień i Emila Stępnia film ruszyła w czerwcu 2020 roku. Twórcy ogłosili gwiazdorską obsadę "Dziewczyn z Dubaju".

To jednak nie koniec listy nazwisk, które pojawią się w nadchodzącym tytule. Według najnowszych informacji w "Dziewczynach z Dubaju" zobaczymy dwóch kolejnych zagranicznych aktorów. Pod koniec czerwca do gwiazdorskiej obsady dołączył włoski aktor i model Giullio Berruti. W połowie lipca na planie pojawili się kolejni zagraniczni artyści: Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Wszechstronnie utalentowany Andrea Preti nie tylko gra, ale również pisze scenariusze oraz reżyseruje, czego najlepszym dowodem jest jego film "One More Day" z 2015 roku.

Luca Molinari karierę filmową zaczął w 2016 roku, grając epizod w filmie "Mob Handed". Następnie mogliśmy oglądać go między innymi w filmach "DeVoid", "The Generator", "Le grida del silenzio" i "The Lady from the Sea". Zagrał też w kilku filmach krótkometrażowych i reklamach, a także pojawił się w jednym z odcinków "Don Matteo", włoskiej wersji serialu "Ojciec Mateusz". Udziela się także jako lektor.

Na razie nie zdradzono, w kogo się wcielą włoscy aktorzy, ale prawdopodobnie odegrają role klientów ekskluzywnych prostytutek z Polski.

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń w filmie nie jest przypadkowe, nie dziwi więc fakt, że w obsadzie pojawiają się międzynarodowe gwiazdy. Twórcom zależy, by jak najwierniej oddać realia tak zwanej "afery dubajskiej", w którą – obok polskich celebrytek i modelek, zamieszani byli również gangsterzy powiązani z wyższymi sferami krajów Bliskiego Wschodu.

Oto jak prezentuje się oficjalne streszczenie fabuły "Dziewczyn z Dubaju".

" Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę… "

"Dziewczyny z Dubaju" trafią do polskich kin już 22 stycznia 2021 roku.

