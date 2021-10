Zakończono zdjęcia do nowego filmu "Transformers". Tak będzie wyglądał Optimus

Reżyser Steven Caple Jr. potwierdził, że zakończono zdjęcia do filmu "Transformers: Rise of the Beasts". Z tej okazji przedstawił również zdjęcie z głównymi bohaterami produkcji, czyli Autobotami z Optimusem na czele.

Transformers - zobaczcie zdjęcia Autobotów z filmu Rise of the Beasts

Twórcy nowego filmu o Transformerach postanowili postawić na przeniesienie serii do czasów Beast Wars. Główne role "ludzkie" zagrają Anthony Ramos ("In The Heights", "Hamilton") oraz Dominique Fisher ("Judas and the Black Messiah"), a akcja przeniesie nas do Nowego Jorku z 1994 roku. To wtedy wojna Maximali, Predaconów i Terraconów dotyka po raz pierwszy naszej planety.

Wówczas na Ziemi pojawia się Optimus Prime, który dopiero uczy się tego, jak być liderem. Steven Caple Jr. zapowiadał, że chciałby się przyjrzeć psychologii tej postaci:

Chciałbym się dowiedzieć więcej o Optimusie Prime. Dostać się pod metal i eksplorować, kim jest i czego się uczy podczas pobytu na Ziemi.

Caple ogłosił, że zakończono zdjęcia i podzielił się zdjęciem, które przedstawia nam głównych bohaterów. Wśród nich znajdują się Optimus Prime, Bumblebee, Mirage, Arcee, Wheeljack, Scourge oraz Nightbird. Zdjęcie zobaczycie poniżej:

Producent serii Lorenzo di Bonaventura wyjaśnił, że chociaż "Rise of the Beasts" będzie "widowiskiem rodem z czasów Michaela Baya", to produkcja ma nam zaoferować również dużo nowości:

Moim zdaniem opowiedzieliśmy o konflikcie Autobotów i Decepticonów wszystko, co jest do opowiedzenia. Jeżeli widzieliście poprzednie filmy, to zaskoczą was nowi złoczyńcy, których nie widzieliście nigdy wcześniej, a także inne wcześniej nieporuszane elementy serii.

Film "Transformers: Rise of the Beasts" pojawi się w kinach 24 czerwca 2022 roku.