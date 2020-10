Zamaskowany mężczyzna zabija antycovidowców. Zobacz koronawirusowy krótkometrażowy horror "Face Mask"

Pandemia COVID-19 spowodowała, że w tym roku nie uświadczymy tradycyjnego Halloween. Zawsze można jednak wykorzystać pozostanie w domowych pieleszach, by w spokoju obejrzeć sobie jakiś film grozy. Na przykład udostępnioną za darmo krótkometrażówkę pod tytułem "Face Mask".

"Face Mask" - koronawirusowy horror o antycovidowcach

Tuż po rozpoczęciu się światowej epidemii koronawirusa światło dzienne ujrzało kilka filmów do niej nawiązujących. Między innymi horror o zombie, w które zamieniają się ludzie chorujący na COVID-19.

Horror jest jednak na tyle bogatym gatunkiem, że do koronawirusa można podciągnąć również inne typy strasznych opowieści. Na przykład slashery. Tym tropem poszli twórcy z Midnight Video, którzy powołali do życia krótkometrażowy film o zamaskowanym zabójcy antycovidowców.

Produkcja została udostępniona całkowicie za darmo. Zaangażowany społecznie sześciominutowy film grozy opowiada o niepokojącym mężczyźnie, który wziął sobie pojęcie kary za nienoszenie masek w miejscach publicznych zbyt do serca. Zresztą zobaczcie sami!

Reżyserami horroru są Adam Huber i Dan Allen. Nad pracą czuwali jednak weterani Midnight Video - Zak White i Todd Spence, którzy mają w swoim dorobku nie jeden internetowy film grozy. W rolach głównych wystąpili Bill Parmentier i Zachary Allen Farmer. Przesłanie filmu jest jasne - noście maski.

Koronawirus - dlaczego warto nosić maseczki ochronne?

Nawet jeśli w prawdziwym świecie za brak maseczki nie spotka nikogo krwawa kara, to tego typu postawa może nieść za sobą brzemienne w skutki komplikacje. Zakrywanie nosa i ust podczas pandemii COVID-19 jest bardzo ważne, ponieważ wzmaga walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Można więc nie tylko zarazić siebie, ale również innych. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, ponieważ sprawa, iż choroby współistniejące mogą doprowadzić nawet do zgonu pacjenta. Dlatego lepiej stosować się do hasła przewodniego "Face Mask": "Nie zapominaj zakładać maseczki ochronnej w miejscu publicznym".

